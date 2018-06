Olmedo: «En el vestuario todos lloramos de rabia e impotencia»

El lateral del Hércules B Víctor Olmedo reconoció ayer que la polémica eliminación del filial ante el Acero (3-2) «destrozó» a los canteranos. «Que te marquen en el minuto 98 en una jugada con clara falta al portero y que el árbitro se vaya corriendo es algo que cuentas por ahí y la gente no se lo cree», explica el alicantino, quien no olvidará nunca el dolor que se instaló en este vestuario: «Estábamos todos llorando pero no por tristeza, sino por rabia y frustración. En el minuto 91 ganábamos 1-2 y nos metieron dos goles, el último en el 98'. Todos nos veíamos en la eliminatoria final por el ascenso y que la temporada acabara así es algo que tardaremos en asimilar», añade el lateral derecho de 19 años.