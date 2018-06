Óscar Díaz no entra en los planes del Hércules

El director deportivo del Hércules Javier Portillo continúa trabajando en la sombra, ya que aún no ha recibido la autorización de Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez para arrancar oficialmente con la planificación, pero ya tiene varias operaciones avanzadas y una idea definida del nuevo equipo, del que casi nada se sabe más allá del nuevo entrenador: el catalán Lluís Planagumà. También es público y notorio que Paco Peña no seguirá en la plantilla por su retirada y otro que no entrará más en el vestuario es el delantero Óscar Díaz. El punta madrileño tiene contrato hasta 2019 pero Portillo no con cuenta con él y este verano negociará su salida. El jugador ha asegurado a este diario que no tiene conocimiento directo por parte del club y espera movimientos.

Óscar Díaz fue uno de los últimos fichajes del director deportivo el pasado verano. De hecho llegó con la Liga ya empezada tras desvincularse del Mallorca. Afincado en Elche, Portillo apostó por su contratación por su innegable talento y también porque quería aprovechar su hambre competitiva tras dos años para olvidar en Son Moix. Pero la temporada ha sido muy decepcionante. Sólo ha dejado detalles con cuentagotas de su clase y además ha sido uno de los principales señalados por la grada. Finalizó el curso con cinco dianas en 29 encuentros, una cifra muy por debajo de lo esperado, pero que también es cierto que no desentona con sus compañeros de dorsal «9». Carlos Fernández, que se perdió el tramo final de curso por lesión, ha marcado cuatro, mientas David Torres, llegado en enero procedente del Alcoyano, sólo vio puerta (1) de penalti ante el colista Aragón.

El director deportivo tiene un puzzle complicado ante sí para recomponer la plantilla porque 11 jugadores tienen contrato en vigor para el año que viene, por lo que es inviable realizar una limpieza a fondo en el vestuario ya que supondría un desembolso inasumible. Se trata del portero Ismael Falcón, el lateral Juanjo Nieto, los centrales Samuel Llorca y Mikel Santamaría, el pivote Paco Candela, los extremos Chechu Flores y José Fran, y los atacantes Juli, Óscar Díaz, Carlos Fernández y David Torres.

Al margen de Óscar Díaz, también está seriamente en entredicho la continuidad de Santamaría, Carlos Fernández y David Torres. El central ya planteó su salida en enero para volver a jugar cerca de su tierra (Navarra) pero Portillo la desestimó. Ahora la situación podría ser diferente, sobre todo porque Samuel va a continuar y muy probablemente lo haga también Pol Bueso, con quien se negocia la renovación. Con esta ecuación es inviable la continuidad de Santamaría ya que no pueden seguir los mismos tres centrales tras la nefasta campaña.

Algo similar sucede con los tres delanteros. Óscar Díaz no seguirá seguro y está por ver si Portillo confía en Carlos Fernández o David Torres para el curso que viene. Lo más probable es que siga uno aunque también podría darse la salida de los dos para que el canterano Tarí sea el tercer punta.

Por último, se da por hecha la continuidad de Falcón, Juanjo Nieto (si hay acuerdo para mejorarle el contrato), Candela, Chechu Flores, José Fran y Juli.

Todo parece indicar que esta semana arrancará oficialmente la planificación pese a que no se ha alcanzado ningún acuerdo con Hacienda, ya que desde Madrid ni siquiera dan una cita a los responsables del club pese al calendario de pagos propuesto. El primer anuncio será el del joven técnico Lluís Planagumà, que el curso pasado dirigió al UCAM Murcia y antes a los filiales del Villarreal, Espanyol y Granada.