Planagumà, el entrenador más precoz del Hércules desde 1992

Firma por una campaña y puede ser oficial esta misma semana.

Javier Portillo, director deportivo del Hércules, tiene ya un acuerdo con el entrenador Lluís Planagumà, que en los próximos días se convertirá en el técnico blanquiazul más joven de los últimos 26 años. Nacido en octubre de 1980, cuenta 37 y sólo un preparador asumió esta responsabilidad aún más joven: el ahora presidente Quique Hernández (34) en la campaña 92/93, que culminó con el ascenso a Segunda.

Planagumà ha vivido pegado a un pizarra desde siempre y en las categorías inferiores del Espanyol empezó a despuntar bien pronto. Tuvo también la fortuna de coincidir con una generación de niños (equipo alevín) que ha dado mucho de que hablar y entre los que se encontraban el exherculano Álex Gallar (que acaba de subir a Primera), el delantero Gerard Moreno (Espanyol), el lateral Saborit (Athletic) o el central Jordi Amat (Betis). «Es un pedazo de entrenador, con mucho genio y carácter, me parece un gran acierto del Hércules», afirmaba ayer Gallar a este diario desde Huesca, donde todavía duran las celebraciones por el ascenso conseguido el lunes, precisamente con gol del exherculano en Lugo.

También conoce bien a Planagumà el alicantino y canterano del Hércules Borja Martínez, ya que ambos coincidieron en el filial espanyolista: «Me parece muy buen entrenador, le gustan los equipos serios, agresivos y ordenados. Después a los jugadores de ataque les da bastante libertad. Me tuve que ir cedido (a la Cultural Leonesa) porque no contaba conmigo y al año siguiente jugué poco con él, pero aún así reconozco que es buen entrenador, ojalá le vaya bien en el Hércules».

Pese a que Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez han reiterado a Portillo que no puede cerrar operaciones hasta que no se alcance un acuerdo con la Agencia Tributaria para devolver los 4 millones que se adeudan, los empresarios se plantean hacer una excepción con el caso del entrenador para que no suceda lo del año pasado, cuando Paco López se cansó de esperar a que se desbloqueara la negociación con Hacienda y finalmente fichó por el filial del Levante. Si Ortiz y Ramírez dan luz verde, Planagumà puede ser presentado esta misma semana. Firmaría por un año, con otro más condicionado a los logros conseguidos.

Planagumá asume el reto de dirigir al Hércules con 37 años y pese a su corta edad ha dirigido 205 partidos en Segunda B (incluida la Copa) con los siguientes equipos: Villarreal B (78), Espanyol B (75), Granada B (37) y UCAM Murcia (15).

Desde que fuera destituido el pasado noviembre del conjunto universitario, que militaba en el grupo IV de Segunda B, el técnico catalán ha recibido diferentes ofertas de la categoría de bronce y también del extranjero, pero desde hace varias semanas dio su palabra a Portillo y desde su entorno asegura que está «muy ilusionado» con la oportunidad que le brinda un histórico en apuros como el Hércules.

Planagumà ha presenciado varios partidos del conjunto blanquiazul esta temporada, entre ellos el del Rico Pérez frente al Mallorca. El director deportivo del Hércules entiende que su juventud no es una traba sino un punto a favor por la ilusión que puede transmitir a un grupo de jugadores que este año ha decepcionado y demostrado tener poca hambre.

Hace 26 años, Quique Hernández, con 34, consiguió el primer gran éxito de su carrera al ascender con el Hércules a Segunda tras superar en la liguilla final al Salamanca, Gimnástica de Torrelavega y Las Palmas. En aquel equipo destacó Eduardo Rodríguez y sus 32 goles y los futbolistas que más minutos disputaron fueron: Falagán, Dani Barroso, Julio, Cantero, Paquito, Torres, Parra, Luismi, Rafa Muñoz, Rodríguez y Paco López. Y otros como Paco Luna, Israel, Tirado, Azuaga, Armando y Verde.