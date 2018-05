Moha se va con Marruecos sub´23 y no descarta volver al Hércules

Moha Ezzarfani, delantero del Hércules, se ha despedido este miércoles de la plantilla del equipo alicantino para incorporarse a la selección sub 23 de Marruecos y no ha descartado su regreso a la entidad la próxima temporada, a pesar de que pertenece al FC Barcelona. "De momento vuelvo al Barça y no tengo ni idea de lo que pueda pasar. No descarto nada, tampoco volver al Hércules", señaló el jugador en declaraciones a la página oficial del club.

"Aunque ha sido un año muy duro por las circunstancias que se han dado es un orgullo haber estado aquí", añadió el jugador, quien participó en 25 partidos de Liga en los que anotó cinco goles, a pesar de sufrir una lesión de rodilla que le tuvo varios meses fuera de las alineaciones. El extremo partirá mañana a Marruecos para incorporarse a una concentración de su selección, del 24 de mayo al 2 de junio, previa a la Copa Africana de Naciones. Además jugará dos partidos amistosos ante Egipto y Gambia.

El extremo agradeció a la afición herculana y al club "el trato y el cariño" que ha recibido en Alicante y calificó como "un sueño desde pequeño"? ser convocado por la selección de su país. "Sin mi paso por Alicante no hubiera sido posible ser seleccionado", comentó el extremo marroquí, quien llegó cedido al Hércules el pasado verano procedente del Barcelona.

El cuerpo técnico del Hércules es partidario de volver a contar con el jugador, de 20 años, aunque sus opciones de regresar estarán condicionadas en gran medida por el futuro deportivo del filial del Barcelona y su posible continuidad en Segunda.