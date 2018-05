Lluís Planagumà, primera opción para el banquillo si hay acuerdo con Hacienda

Lluís Planagumà, de 37 años, es el mejor colocado en la agenda del director deportivo del Hércules Javier Portillo para ocupar el banquillo del Rico Pérez el curso 18/19. En cuanto el club llegue a un acuerdo con Hacienda para devolver los 4 millones que adeuda, Portillo quiere arrancar el nuevo proyecto con el anuncio del técnico. Y el candidato número 1 es este catalán que la pasada campaña dirigió al UCAM Murcia, del grupo IV de Segunda B, y anteriormente estuvo al frente de los filiales del Villarreal, Espanyol y Granada.

«Sus equipos juegan siempre con un ritmo alto, él transmite mucha energía desde el banquillo y su método de trabajo es interesante», explicaba ayer un secretario técnico que lo conoce bien desde hace años. Curiosamente, Planagumà entrenó en la cantera del Espanyol al equipo alevín en el que ya despuntaban el exherculano Álex Gallar, el espanyolista Gerard Moreno o el bético Jordi Amat.

El interés del Hércules en el preparador catalán viene desde hace semanas y Portillo comunicó recientemente al serbio Josip Visnjic que no continuaría. Planagumà decidió el pasado verano poner punto y final a su periplo por los filiales (Villarreal, Espanyol y Granada) para dar el salto a un equipo profesional y el que más interesado se mostró fue el UCAM Murcia. Pero 13 partidos después fue destituido y el cuadro murciano acabó finalmente el curso fuera de la promoción y con cuatro entrenadores diferentes.

Planagumà ha recibido en los últimos días varias llamadas de clubes de Segunda B e incluso alguno del extranjero pero está ilusionado con la opción del Hércules y espera que se concrete en cuanto pase la marejada institucional.

Por su parte, Portillo insistió ayer en que no quiere ni puede manifestarse respecto a incorporaciones y movimientos en la plantilla ya que todo está condicionado a alcanzar un acuerdo con Hacienda que espante la amenaza de la liquidación. Este escenario es idéntico al del pasado mes de mayo, pero ahora con el agravante de que en breve puede confirmarse la sanción de 7 millones de euros de Bruselas por recibir ayudas de estado en condiciones fuera de mercado. El pasado curso la planificación estuvo bloqueada y el nombre de Gustavo Siviero no se pudo hacer oficial hasta el 6 de julio, apenas 10 días antes del inicio de la pretemporada. El presidente blanquiazul Quique Hernández insiste en que la situación debe quedar desbloqueada mucho antes para no repetir errores.

Por ahora Planagumà espera al Hércules, pero el precedente de Paco López está demasiado reciente y si las negociaciones con Hacienda se estancan, la operación podría truncarse. El año pasado López se cansó de esperar y finalmente se comprometió con el filial del Levante pese a que militaba en Tercera.

Portillo cuenta las horas para arrancar ya que tiene mucho trabajo por delante para darle forma a una plantilla hipotecada porque 11 jugadores tienen contrato en vigor: el portero Ismael Falcón, el lateral Juanjo Nieto, los centrales Samuel Llorca y Mikel Santamaría, el pivote Paco Candela, los extremos Chechu Flores y Jose Fran, y los atacantes Juli, Óscar Díaz, Carlos Fernández y David Torres.