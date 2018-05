La plantilla del Hércules sigue sin vacaciones y entrenará hasta el 31 como mínimo

No hay competición para el Hércules, pero tampoco descanso para sus jugadores. El director deportivo Javier Portillo quiere que los futbolistas sigan trabajando tras no haber cumplido los objetivos y lo harán, como mínimo, hasta el 31 de mayo. El último partido de Liga se disputó en el Rico Pérez el 13 de mayo contra el Llagostera (2-2) y días después el club comunicó al entrenador Josip Visnjic que no renovaría su contrato, por lo que los futbolistas siguen trabajando a las órdenes de su ayudante Carlos Luque y del preparador físico Portu.

Portillo quiere que los futbolistas mantengan el tono físico ya que muchos de ellos continuarán la temporada que viene. Son 11 los que tienen contrato en vigor y una limpieza masiva se llevaría buena parte del presupuesto. Los futbolistas atados contractualmente más allá de junio son el portero Ismael Falcón, el lateral Juanjo Nieto, los centrales Samuel Llorca y Mikel Santamaría, el pivote Paco Candela, los extremos Chechu Flores y Jose Fran, y los atacantes Juli, Óscar Díaz, Carlos Fernández y David Torres.



Reunión con las peñas

El presidente del Hércules Quique Hernández se reunió ayer con una representación de las peñas para conocer su punto de vista acerca de la campaña de abonos que todavía no tiene fecha de presentación. Desde que llegara al club, el dirigente dio por hecho que se recuperaría el descuento por antigüedad para premiar la fidelidad de los abonados que siguen al lado del equipo en Segunda B.



Hércules B-Acero y Jove-Torrent

El filial del Hércules disputará contra el Acero, del Puerto de Sagunto, la primera eliminatoria de ascenso a Tercera División (debe pasar dos para subir). El partido de ida se disputará este fin de semana en el Estadio de Atletismo del Monte Tossal, con hora y día por determinar.

Por su parte, el Jove Español, que acabó campeón, se enfrentará, con la vuelta en San Vicente, al Torrent y si supera este primer cruce se medirá con el ganador del Hércules B-Acero. Por su parte, el Villajoyosa ha quedado emparejado con el Vall d'Uixó y el Dénia con el Villamarxant.