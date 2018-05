Cónclave de Quique con las peñas para acordar algún guiño para los abonos 18/19

Primer esbozo de la campaña de abonos 18/19. Esta tarde el presidente del Hércules, Quique Hernández, se cita en el estadio Rico Pérez con representantes de las peñas del club en una reunión en la que se abordará principalmente la recuperación del descuento de antigüedad del socio que se perdió a partir de la temporada 15/16, en la campaña «Que no nos roben la ilusión», tras la injusta eliminación en el Carranza gaditano.

La llegada de Quique Hernández a la presidencia del Hércules el pasado 13 de febrero abrió una puerta a la esperanza para recobrar el guiño a los aficionados más fieles. En la primera reunión oficial que tuvo Hernández con el entonces alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri a comienzos del mes de marzo ya dejó entrever que en la próxima campaña de abonos regresarían varios gestos, no sólo de antigüedad del socio, sino también para desempleados: «El Hércules siempre está abierto a promociones sociales, no daremos la espalda a ningún alicantino que por cuestiones económicas no pueda acudir al estadio; el Rico Perez siempre estará abierto», aseguró el presidente blanquiazul.

Algo similar ya promocionó el Hércules en la solidaria campaña de abonos de la 16/17, en la que la entidad regaló un millar de carnés para la grada de Fondo Norte, en una acción coordinada con la Concejalía de Acción Social.



El ejemplo del Levante

Lejos en divisiones, cerca en proximidad. El herculanismo miró con envidida el caso del Levante, que regalará el abono de la próxima 18/19 a aquellos que acudieron este curso íntegramente a las 19 jornadas ligueras en el Ciutat de Valencia. El Castellón de Tercera, por su parte, mantendrá a los socios de la presente temporada el mismo precio hasta el centenario de la entidad, en 2022. La 2014/15 fue la última temporada con descuentos por antigüedad del Hércules, que llegaron hasta el 30% del precio.