Visnjic: «Esto da muchas vueltas, espero volver y no tardar otros 15 años»

El entrenador serbio vuelve a pedir «más tranquilidad» en el día a día de la entidad.

A las 10:25 de la mañana de ayer el vestuario local del Rico Pérez brindó una sonora ovación a Josip Visnjic, que visitó a la que había sido su plantilla durante las últimas 13 semanas tras recibir el jueves la comunicación oficial del Hércules de que no iba a ser el entrenador del club para la próxima temporada. «Me voy contento por el apoyo de los jugadores, pero ni deciden ellos, ni decido yo, decide el club y por eso me voy», aseguraba el técnico serbio. «Interiormente me voy agradecido por las declaraciones de la gente y me quedo con eso, han sido tres meses y me voy con todo lo que hemos vivido dentro, el ambiente, las relaciones entre nosotros...», deslizaba un Visnjic que trató de justificar el adiós: «No han salido las cosas y no hay que darle más vueltas». El único pero en su despedida fueron los tiempos en los que se enteró: «Me hubiese gustado enterarme antes de la decisión».

Pese a todo, el entrenador balcánico no reconoció marcharse «decepcionado». «Cuando uno lo da todo no puedes decir decepcionado, las cosas del fútbol son así, me voy con la conciencia tranquila de haberlo intentado hasta el último segundo; unos días las cosas salen bien y otras, mal y a nosotros nos han salido mal». Además, Visnjic se despidió sin cerrar la puerta del Hércules del todo: «Hablé ayer con Portillo y con el presidente y Quique me dijo que esto da muchas vueltas, que nunca se sabe. Espero que esa vuelta no tarde otros 15 años, como la anterior vez». El técnico, exjugador del club en los años 90 y afincado en Alicante, no ocultó la rabia de despedirse así del club que siente como suyo: «Si pudiera elegir, me hubiese gustado seguir 15 años, pero las circunstancias mandan».

Visnjic se marcha, al igual que en su anterior etapa en el banquillo, sin poder coger al equipo desde la pretemporada: «Todos los entrenadores elegiríamos siempre empezar de cero». Asimismo, volvió a insistir en el mensaje de la «tranquilidad» que ya expresó tras el derbi alicantino: «Aquí siempre hay exigencias, el trabajo de la gente de las oficinas debe ser más pausado y sin tanta exigencia porque desde la tranquilidad se ven las cosas mucho mejor». «Sé que el tema económico manda, yo como herculano prefiero que las cuentas estén a 0 y que los resultados deportivos lleguen después poco a poco y no al revés».



Revolución para la 18/19

Visnjic prefirió no pronunciarse sobre la hipotética revolución que debe hacer Portillo para el próximo curso. «Me tengo que callar, a partir de ahora soy un aficionado más, espero que la gente trabaje bien».