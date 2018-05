El IVF reclama al Hércules el pago de los 7 millones que quiere frenar en Bruselas

La entidad blanquiazul asegura que esta resolución ya estaba prevista y «no altera» el recurso de casación que presentará la próxima semana.

El Hércules recibió ayer viernes un burofax del Instituto Valenciano de Finanzas en el que le apremia a pagar antes del 5 de julio los 7 millones de euros por la devolución de las ayudas ilegales. El banco del Consell desestima así las alegaciones del club alicantino de suspender el pago del citado importe hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia europeo.

La llegada del requerimiento, no obstante, no modifica los planes del Hércules de presentar en los próximos días un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE para que se le conceda la medida cautelar de suspensión del pago de la citada cantidad. Del mismo modo el club considera que la resolución del IVF es un acto reglado previsible y procedimental.

De hecho, Manuel Illueca, director general del IVF, ya anunció la semana pasada que intercederá ante Bruselas para que se retrase el pago de la citada multa, originada por la concesión de dicha cantidad cuando el club atravesaba dificultades económicas, y que le permitió obtener préstamos en condiciones más favorables y que se benefició de una ventaja económica frente a otros equipos.

Illueca trasladó hace siete días un mensaje de «total tranquilidad y colaboración» al presidente del Hércules, Quique Hernández, sobre el respaldo de la Generalitat al club blanquiazul, al Elche y al Valencia en el proceso de recuperación de las ayudas de Estado abierto por la Comisión Europea.

En la notificación que el IVF envió ayer al club alicantino se desestima la solicitud del Hércules de no liquidar el pago del importe hasta que no se pronuncie el Tribunal de Justicia Europeo sobre la tutela cautelar que solicitará el Hércules antes de principios del mes de junio. El banco del Consell también comunicó en su escrito «que los Servicios de la Comisión rechazan la solicitud de prórroga del plazo de recuperación establecido en la decisión de la Comisión y consideran que no cabe la solicitud de prórroga de un plazo ya expirado». Además, el IVF advierte de que, en caso de no cumplimiento de la obligación de pago, «se procederá a iniciar el procedimiento de apremio conforme a la normativa y con los recargos correspondientes».



La hoja de ruta no varía

Por su parte, el Hércules recibió la misiva sin demasiado sobresalto y en el seno de la entidad se reveló que se «esperaba» esta notificación porque también al Valencia CF se le desestimó en marzo pasado por el Tribunal General de la UE y deslizaron que ello no «altera en absoluto» el recurso de casación que presentará la próxima semana argumentando que su situación es idéntica a la del Elche, a quien el citado tribunal le concedió la suspensión cautelar el pasado martes y que paraliza la devolución de cuatro millones por las mismas ayudas ilegales.

Pese a que la recepción del burofax de ayer se esperaba, la preocupación en el Hércules sigue siendo máxima, ya que su petición de suspensión cautelar (y la del Valencia) fue rechazada a finales de marzo, pero la sorpresa saltó el martes al hacerse público que el Tribunal General sí concedía la cautelar al Elche al entender que la entidad franjiverde había acreditado encontrarse en una situación financiera límite y existir riesgo de liquidación de la sociedad.

El gabinete jurídico del Hércules dispone de plazo hasta comienzos de junio para presentar el citado recurso de casación contra la decisión del tribunal europeo que rechazó en marzo las medidas cautelares solicitadas por el club alicantino y el Valencia, a los que Bruselas obliga a devolver al Instituto Valenciano de Finanzas 6,9 millones y 21 millones por los préstamos del IVF, respectivamente.

Los representantes legales del Hércules admiten que el mayor escollo para conseguir la cautelar es poder demostrar «con certeza total» la urgencia y el perjuicio irreparable, «es decir, acreditar que si te exigen el pago de los siete millones te vas a pique».

A la espera de Hacienda

Paralelamente a este aspecto el Hércules también tiene pendiente reunirse con el fisco para volver a conseguir un nuevo acuerdo de pago de los más de cuatro millones que tiene de deuda. Por el momento, la solicitud del Hércules no ha sido respondida.