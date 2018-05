Punto final a la era Visnjic, que se despide mañana del Hércules

Josip Visnjic ya no es entrenador del Hércules. Era un secreto a voces que el técnico balcánico, cuyo contrato expiraba el próximo 30 de junio, no iba a ser renovado, pero la entidad blanquiazul ha adelantado el adiós y mañana ya no dirigirá el entrenamiento del primer equipo en el Rico Pérez. Precisamente mañana por la mañana, previamente a la sesión preparatoria, Visnjic se despedirá de la que ha sido su plantilla durante las últimas 13 semanas.

De esta manera tan agridulce termina la segunda etapa de Josip Visnjic en el banquillo del Hércules, ambas en Segunda División B y sin haber conseguido alcanzar el play-off de ascenso a Segunda. El técnico serbio se marcha sin la oportunidad de empezar una temporada desde el principio en el club que disputó 129 partidos en los años 90.

El ya exentrenador del Hércules se marcha del club tras sumar cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas; insuficientes para alcanzar la promoción de ascenso a Segunda y también para clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey, posibilidad que se le escapó al Hércules al empatar en la última jornada en casa ante el Llagostera.

El Hércules le ha despedido de esta manera esta mañana: "El consejo de administración quiere agradecer a Josip Visnjic su trabajo durante estos meses, su implicación y la profesionalidad mostrada, demostrando su compromiso con una entidad que ha sido y siempre será su casa. El Hércules desea al técnico serbio la mayor de las suertes, tanto a nivel personal como en sus nuevos proyectos profesionales".

Por otra parte, el Hércules, ya a las órdenes provisionales de Carlos Luque y Portu, seguirá entrenándose hasta la semana que viene en el campo de atletismo, ya que para esa fecha está previsto el inicio del levantamiento del césped del Rico Pérez.