El filial jugará la promoción en el Estadio de Atletismo porque se "levanta" el Rico Pérez

Algunas peñas como Herculanos Sin Fronteras han solicitado que el Hércules B dispute la promoción de ascenso a Tercera en el Rico Pérez ya que la competición se ha acabado para el primer equipo, pero no será posible ya que el terreno de juego será "levantado" para aplicarle un tratamiento con el objetivo de que no se repita el mal estado que ya se sufrió a principios de la presente temporada.

De esta manera, el Hércules B jugará la promoción en el Estadio de Atletismo del Monte Tossal, a escasos metros del Rico Pérez y en césped natural. El filial que dirige Antonio Moreno aún no conoce a su primer rival ya que queda una jornada de liga regular.