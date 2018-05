Universos de artilleros

Sin nueve no hay gloria. El Hércules lo viene comprobado. Nadie dice que sea fácil firmar gol, y menos en 2ªB, pero las estadísticas que ofrece @vintage_stats evidencian que el potencial que hay en la categoría de bronce es interesante. Las joyas de la corona han sido Enric Gallego (llegó al Extremadura en enero procedente del Cornellà) y Diego Cervero (aterrizó en Miranda en julio desde Fuenlabrada). En el estadio Fernando Torres no se soltó la melena. El que sí lo ha hecho ha sido Dioni, que pocos recordarán por estos lares. Los casos de Mir y Loren son distintos porque sus condiciones de perlas, por edad y talento, los catapultó al profesionalismo hace meses. De hecho, el bético va lanzado en la élite. Pues bien, Enric, Cervero, incluso Gabarre, son delanteros que han destacado por ser más eficaces con el gol que los delanteros de Primera y Segunda. Es decir, no ya que hayan marcado más goles, sino que los que han logrado han sido relevantes, han significado puntos. El líder destacado ha sido Cervero, que ha protagonizado veintitrés, de los que diez han sido el broche final y ha aportado al Mirandés 29 puntos. Enric ha producido 28. En Segunda, Mata está siendo prolífico (20) para el Pucela, mientras que en Primera, el que más ha ayudado es CR7 (16). En cuanto al rival del Hércules, apuntar que Gabarre es el máximo artillero del Llagostera con solo 6 goles, pero 5 de ellos han sido determinantes para cerrar los envites. Porque de un nueve se espera que aparezca, sobre todo, en los momentos de incertidumbre y en días señalados. Se llame Nuha, Juanto, Enric o Cervero, el Hércules necesita juntar lucidez en el área rival si quiere destacar y no acabar en una galaxia más lejana que la 2ªB, donde los privilegios se ganan desde la jornada 1.