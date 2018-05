El MVP duda entre seguir o jugar en 2ª

El Hércules ha visto pasar de largo el ascenso a Segunda División durante esta triste 17/18 que este domingo echa el cierre; sin embargo, el lateral derecho Juanjo Nieto se resigna a dar por concluidas sus opciones de jugar el próximo curso en la categoría de plata. El castellonense, por méritos propios y deméritos del resto, ha sido indiscutiblemente el jugador más determinante del equipo y ya escuchó varios cantos de sirena durante el mercado invernal. «Yo cuando firmo en un sitio, acabo el año», aseguraba el zaguero poco después de que se cerrara la última ventana de fichajes.

Ayer, a las puertas de la intrascendente última jornada de Liga que el Hércules jugará el domingo (18.00) en casa contra el Llagostera, Juanjo Nieto hizo autocrítica del curso y no arrojó demasiada luz sobre su futuro y emplazó al director deportivo Javier Portillo a negociar, a pesar de que le queda un año de contrato. «He estado muy a gusto aquí, me han tratado excelente la directiva, la afición y los compañeros; es el sitio donde mejor me han tratado, pero tenemos que sentarnos a hablar», deslizaba el lateral.

El defensa, que cumple 24 años en octubre, no esconde su entusiasmo por jugar en Segunda División, aspiración que perseguía conseguir con el Hércules: «Cuando llegué aquí el pasado verano pensaba hacer un buen año y jugar en Segunda el año que viene. No lo hemos conseguido y a partir de ahí, ya veremos». «Todo el mundo quiere mejorar, ya sea en Segunda o en Primera, obviamente uno siempre desea lo mejor para él», se sinceró Juanjo Nieto.





Un adiós de medio millón

El equipo que desee contar la próxima temporada con los servicios del lateral herculano deberá sentarse a negociar con Javier Portillo, que ya hizo saber al jugador su condición de intransferible. El director deportivo del Hércules fijó la clásula de Juanjo Nieto el pasado verano en 500.000 euros y su intención es no desprenderse del exmallorquinista por una cantidad inferior.

Juanjo llegó el pasado verano procedente del filial del Mallorca, que terminó arrastrado a Tercera por el descenso del primer equipo a Segunda División B. Con los bermellones llegó a disputar siete encuentros en Segunda División, categoría a la que ansía regresar el lateral cuanto antes.





«Deseamos acabar la Liga ya»

«Es difícil encarar la semana sabiendo que no tenemos posibilidades de nada, ha sido una temporada nefasta». De esta manera tan rotunda se expresaba ayer Juanjo, consciente de que lo mejor para todos es dar por finalizada de una vez una campaña que ha ido agonizando desde tiempo atrás. «Estamos deseando acabar ya porque cada semana se hace más difícil, no paramos de pensar en cosas que podíamos haber hecho y no hicimos, le damos vueltas a la cabeza y se hace muy duro», desveló.

«No vale de nada sentirse bien individualmente si colectivamente no se llega al objetivo, habría preferido estar peor pero que el equipo estuviera en play-off», indicó el lateral, que reconoció que el equipo no dio «la talla» en los momentos decisivos.





El «2», siempre sin recambio

Juanjo es el jugador de campo del Hércules que más minutos ha disputado esta temporada; en total, 3.126 minutos entre Liga y Copa del Rey. El jugador castellonense sólo se ha perdido dos jornadas de Liga de las 37 disputadas, ambas por acumulación de amonestaciones. Sólo Ismael Falcón ha vestido la camiseta blanquiazul en más ocasiones en este curso. La apuesta que hizo el club en su contratación el pasado verano fue grande y ni siquiera contrató a un suplente para el puesto de lateral derecho, que en su ausencia han ocupado el británico Connor y el marroquí Moha. Algo similar ocurrió la temporada pasada, cuando Albert Dalmau fue, pese a su irregularidad, dueño y señor del «2» y sólo se perdió 23 minutos de toda la temporada del Hércules. Sin embargo, esa marca no le valió para continuar en el club y esta temporada la comenzó en el filial del Levante en Tercera y la va a terminar en el Sepsi rumano.