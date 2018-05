"Entiendo lo que decida el club; no hemos cumplido los objetivos"

El entrenador del Hércules, Josip Visnjic, ha manifestado este viernes su intención de continuar la próxima temporada al frente del equipo, pero ha añadido que entiende la decisión que pueda tomar el club "porque no se han cumplido los objetivos".

El conjunto blanquiazul despedirá la temporada este domingo (18.00) en el Rico Pérez frente al Llagostera en la que es su peor temporada de este ciclo de cuatro años en Segunda División B: noveno clasificado, muy lejos de la lucha por la promoción de ascenso a Segunda A y virtualmente fuera de la Copa del Rey para el próximo curso.

"No siento ni frío, ni calor, porque el club no me ha dicho nada sobre mi futuro", ha respondido el técnico serbio a la pregunta de si intuye que el del domingo es su último partido como entrenador del Hércules. "Este es mi club y mi ciudad; yo quiero seguir, pero yo no soy quien decide", ha añadido.

Visnjic ha reconocido que le molestaría que el Hércules pudiera estar hablando con otros entrenadores sin comunicárselo a él, aunque entiende que "el club quiera cubrirse la espalda" de cara a la planificación de la próxima temporada.

A pesar de que varios jugadores de la plantilla han apostado públicamente por su continuidad, el entrenador asegura que entiende la decisión que pueda tomar la entidad, ya sea su relevo o su continuidad, "porque no se han cumplido los objetivos" de un club llamado a ascender cuanto antes al fútbol profesional.

Todo apunta a que el Hércules contratará un nuevo técnico para la próxima temporada, aunque los contactos y el nombre del elegido no se harán públicos hasta que finalice la actual temporada y se retomen las negociaciones con Hacienda para negociar el pago de la deuda de cuatro millones de euros que arrastra la entidad.

En todo caso, Visnjic ha hecho una llamada a la "calma y la tranquilidad" en el Hércules, un club "con demasiadas urgencias en el que no hay margen de error para nada y todo se quiere hacer de hoy para mañana".

A su jucio, los malos resultados de su equipo se deben a "la falta de regularidad" para encadenar varias victorias consecutivas y a los excesivos fallos en el Rico Pérez.

El todavía entrenador del Hércules ha elogiado "el comportamiento y el rendimiento" del capitán Paco Peña, que también puede vivir este domingo su último partido con la camiseta blanquiazul.