Juanjo Nieto: "Deseamos acabar ya, ha sido un año lamentable"

"Es difícil encarar la semana sabiendo que no tenemos posibilidades de nada, no hemos conseguido el objetivo del play-off y ha sido una temporada nefasta". De esta manera tan rotunda se expresaba el lateral del Hércules Juanjo Nieto, consciente de que lo mejor para todo es dar por finalizada de una vez una campaña que agonizaba desde principios de año. "Estamos deseando acabar ya porque cada semana se hace más difícil, no paramos de pensar cosas que podíamos haber hecho y no hicimos, le das vueltas a la cabeza y se hace muy duro", desveló el castellonense.

Juanjo también dio por descartada la presencia del club blanquiazul en la próxima edición de la Copa del Rey: "Es casi imposible, hemos hecho una temporada lamentable, no se puede decir otra cosa, pero son cosas que pasan en el fútbol y hay que cerrar este curso cuando antes". El exmallorquinista asumió la participación directa de la plantilla en el fiasco: "Hemos cometido errores desde principios de temporada, errores tontos que nos causaban perder puntos y eso obviamente nos ha condenado porque hemos tenido oportunidades de meternos ahí dentro pero no hemos dado la talla en los momentos decisivos".

Las aspiraciones con las que firmó Juanjo el pasado verano se fueron difuminando con el paso de las jornadas y, pese a su gran actuación individudal, tilda el curso de fracaso: "Cuando llegué no pensaba en una temporada así, ni yo ni nadie, pensábamos en positivo: en llegar al play-off y me veía ascendiendo con el equipo, pero no salió bien desde el principio y ha pasado lo que venía siendo habitual". "No vale de nada sentirse bien individualmente si colectivamente no se llega al objetivo, habría preferido estar peor pero que el equipo estuviera en play-off", reconoció el lateral.



Hasta final de mayo entrenando

La idea que tiene la dirección deportiva del Hércules es que la plantilla siga ejercitándose a pesar de que la Liga regular concluya este fin de semana ante el Llagostera (Rico Pérez, 18 horas). "Es normal que sigamos entrenándonos, hay contrato de por medio y tenemos que cumplir con nuestro trabajo, ver que otros equipos estarán jugando el play-off y nosotros no va a gustarnos nada", desvelaba Juanjo. Sobre la última jornada, el castellonense expresó que el equipo "debe terminar lo mejor posible el año": "Sabemos que no arreglaremos nada, pero al menos que la afición se vaya con el mejor sabor de boca posible". Sobre su exequipo, el Mallorca, que ha terminado líder del grupo, Juanjo reconoció que siente "envidia sana". "Me alegro mucho por ellos, si no han bajado de la primera plaza en todo el año es por algo", concluyó.