José Fran: "Todo me ha salido al revés este año"

José Fran Agulló, extremo del Hércules, afirmó este miércoles que tiene ganas de que concluya la presente temporada, ya que indicó que ha sido mala tanto a nivel colectivo como en el individual. El jugador, que llegó al Hércules en el pasado mercado de invierno, aseguró que desde que comenzó la pretemporada en el Albacete "todo ha venido del revés". "No recuerdo un año así", lamentó el futbolista de Santa Pola, quien recordó que llegó al Hércules "con ilusión, si bien admitió que "no he rendido como esperaba pesar de haberlo puesto todo".

"Tenemos ganas de que acabe esto pero tenemos que acabar la temporada de la mejor forma posible", dijo José Fran, quien dijo que no se puede dudar de la profesionalidad del equipo. "A veces el fútbol es así y las cosas no salen", lamentó el extremo, quien aseguró que el Hércules, pese a no jugarse nada, saldrá a por la victoria ante el Llagostera, implicado en la lucha por el descenso, para no perjudicar a otros equipos.

José Fran dijo no estar arrepentido de su fichaje por el Hércules y aseguró tener "muchas ganas" de que comience la próxima temporada "para hacer las cosas bien desde el primer día". El jugador alicantino elogió la temporada realizara por Mallorca, Elche y Villarreal B, los tres equipos ya clasificados para la promoción, y lamentó que el Hércules no haya podido sumarse a ellos. "Es una pena porque teníamos equipo para habernos metido. No hemos rendido como teníamos que haberlo hecho", sentenció.