El Rico Pérez despide el domingo a Peña tras 316 partidos con el Hércules

Aunque ni Paco Peña ni el Hércules lo han confirmado públicamente, el intrascendente partido del domingo ante el Llagostera (18.00 horas) será el último del lateral extremeño en el Rico Pérez. El capitán quiere seguir jugando otra campaña más pero desde el club entienden que su ciclo como futbolista ha terminado y no le ofrecerán la renovación. Peña no tiene intención de cambiar de equipo, por lo que colgará las botas y dará el salto a los despachos. Su puesto todavía no está definido, pero todo parece indicar que trabajará cerca del director deportivo Javier Portillo.

El zaguero de Jerez de los Caballeros cumplirá en julio 40 años y hace ya tiempo que entró en la historia del Hércules. El domingo se despedirá con 316 partidos como blanquiazul a sus espaldas y esta temporada ha superado los registros de ilustres como Pascual Luna Parra, Miguel Aracil, Manolo Maciá y Pepe Rivera. De hecho, el domingo quedará como cuarto jugador con más encuentros en la historia del club, por detrás de Paquito Escudero (342), José Juan (355) y el fallecido Juan Baena (362).

Peña debutó como futbolista profesional con 20 años en el equipo de su pueblo, el Jerez de los Caballeros, y después militó en el Levante, Albacete y Murcia. El extremeño ha defendido la camiseta del Hércules en Primera, Segunda y Segunda B y ha marcado cuatro goles. Como blanquiazul ha visto 105 tarjetas amarillas y 7 rojas, además de conseguir un ascenso a Primera en 2010.



Compromiso

Tras el traumático descenso a Segunda B de 2014, el lateral rechazó ofertas de la categoría de plata para quedarse en Alicante y dejar de nuevo al Hércules en el fútbol profesional, un objetivo que no ha podido cumplir cuatro campañas después.

Esta temporada ha sido titular indiscutible de nuevo para Claudio Barragán y Josip Visnjic, mientras que Gustavo Siviero le sentó en el banquillo en varios partidos porque veía a Connor en mejores condiciones. Ninguno de los dos continuará la temporada que viene y Portillo debe fichar dos laterales izquierdos, una posición de la que ningún secretario técnico se ha tenido que preocupar desde que Peña llegara al Hércules en 2009 procedente del Real Murcia.

El zaguero comparte este año la capitanía con Chechu Flores, Samuel Llorca e Ismael Falcón y el domingo tendrá una despedida triste debido a la intrascendencia del duelo ante el Llagostera, en el que los blanquiazules sólo apuran sus remotas posibilidades de clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey. Peña dirá adiós a un Rico Pérez con demasiado cemento y plástico y pocos aficionados tras una temporada horrorosa.