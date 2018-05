Bueso: "Todos necesitamos hacer una limpia para el año que viene"

Pol Bueso, defensa de Hércules, afirmó este lunes que no hay excusas para justificar la decepcionante temporada realizada por el equipo alicantino y abogó por aprender de los errores para que se no se repitan en el futuro. "No hay excusas, somos conscientes de todo lo que ha pasado. Hay que aprender de los errores y seguir para adelante, como en la vida", dijo el central castellonense, cuyo equipo no ha logrado clasificarse por segundo año consecutivo para la promoción de ascenso.

Pol Bueso reconoció que el Hércules ha cometido "muchos errores" y que la temporada no va a acabar "como todos hubiéramos querido", pero insistió en "mirar hacia adelante". En relación al partido ante el Llagostera, el jugador dijo que, pese a la aparente intrascendencia del encuentro para su equipo, "siempre hay cosas en juego cuando uno entra en un campo" y apostó por sumar los últimos puntos para apurar las remotas opciones de entrar en la Copa, aunque ya de forma indirecta y dependiendo de los resultados de otros grupos. "Hay que terminar bien por nosotros, por la entidad, por el escudo y la afición. Hay que dar la cara siempre", indicó el futbolista castellonense, quien recordó que el Hércules es un club histórico con mucha exigencia.

En cuanto a sus opciones de continuar en el club alicantino, Bueso dijo estar contento en Alicante y afirmó que el club también lo está con él, pero pidió "dar pasos firmes en todos los sentidos" antes de tomar una decisión sobre su futuro. El jugador reconoció que no ha sido "un buen año" en lo personal por culpa de las lesiones y confió en que el club tenga tiempo para planificar una nueva temporada e ilusionar de nuevo a su afición. "Todos necesitamos hacer una limpia para la próxima temporada. Tenemos que ir todos en la misma dirección", concluyó el defensa herculano.

La última jornada de Liga en el Grupo III de Segunda B decidirá el próximo domingo si Elche o Villarreal B logran el subcampeonato del grupo, si el Ontinyent alcanza una plaza en la promoción de ascenso y el Atlético Saguntino evita el descenso. Tras asegurar el Real Mallorca la primera plaza hace varias jornadas, Elche, ahora segundo, y Villarreal B mantendrán la pugna por la segunda plaza, que concede la posibilidad de disputar el partido de vuelta de la primera eliminatoria como local.

Elche y Villarreal suman 62 puntos y el coeficiente particular está empatado tras igualar en los dos partidos (0-0), pero el general es superior al equipo ilicitano con +8, por lo que con igualar el resultado del filial le bastará para ser segundo, siempre que los castellonenses no ganen su partido por más de 9 goles.