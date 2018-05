Visnjic : «Hace falta más calma alrededor del Hércules»

Hablando en presente del derbi alicantino recién terminado, pero analizando en futuro. «Al Hércules le hace falta más tranquilidad dentro y fuera del club». Así levantaba ayer la voz el entrenador Josip Visnjic. «En el fútbol, como en la vida, es necesaria para analizar asuntos y empezarlos de nuevo», prosiguió el serbio, que reconoció que la entidad alicantina trabajará en no volver a pasar otro año como éste: «Estoy seguro de que harán todo lo posible para que esta temporada no se repita más».

Continuando su proclama, Visnjic volvió a pedir más tranquilidad de cara al año próximo: «No se sube en agosto ni en septiembre, sino ahora en el mes de mayo, espero que haya una situación diferente la temporada que viene para la gente que venga o que continúe».

Además, el serbio lamentó no haber ganado a ninguno de los rivales de «play-off» a pesar de no ser peor en ningún partido: «Hemos sido mejores que la mayoría, pero algo falta siempre». No obstante, Visnjic sí que reconoció que el Hércules pudo perder ayer el derbi al final del partido. «En el 85' y en el 90' Sory Kaba ha podido marcar el 2-1, en realidad el empate creo que ha sido justo», expresó el técnico, que admitió que el partido tuvo mayor color blanquiazul: «En líneas generales ha estado disputado, hemos tenido una posesión que no se ha reflejado en el daño que hemos hecho».

Un derbi sin tensión

Preguntado por si en este clásico alicantino había faltado motivación, Visnjic respondió tajante. «Yo he visto tensión, trifulcas sí que han faltado, no estábamos para eso, aunque así mucho mejor», sentenció.