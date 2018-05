Olmedo se lleva un buen susto en Elda

Víctor Olmedo Sellés, defensa del Hércules B, se ha llevado un buen susto esta tarde en el Nuevo Pepico Amat cuando se enfrentaba al Elda Industrial en partido de Liga de Preferente, grupo IV. Acaba de comenzar la segunda parte cuando tras un centro a la frontal del área herculana saltaron a por un balón el eldense Dani Sevilla y el alicantino Olmedo, cayendo éste desplomado al suelo.

El jugador perdió la orientación y la memoria y tras recibir los primeros auxilios de las asistencias del Hércules se requirió la presencia de una ambulancia para trasladar a Víctor Olmedo al Hospital General de Elda para someterle a un exhaustivo reconocimiento que descartara cualquier tipo de complicación.

Dani Sevilla, jugador del Elda Industrial, afirma a este diario que "he saltado para cabecear un balón y de momento he sentido un golpe en el hombro por detrás de mí, era Olmedo que se golpeó al saltar y cayó desplomado al césped . No he visto nada más".

Cuatro horas después de ser ingresado en el centro hospitalario INFORMACIÓN ha podido conversar con Víctor Olmedo tras recobrar èste el conocimiento: "No recuerdo nada de lo que ha pasado. Cuando he despertado ya estaba en el Hospital de Elda, donde pasaré la noche en observación, ya me contarán lo sucedido".

El juego estuvo parado por espacio de un cuarto de hora hasta que fue evacuado del césped el jugador herculano para ser trasladado al hospital. Acto seguido se reanudó el partido y el encuentro finalizó con victoria alicantina (1-4), precisamente el cuarto tanto blanquiazul fue marcado por Víctor Olmedo antes de concluir la primera mitad.