Visnjic: "Un Elche-Hércules siempre es bonito de ver, habrá tensión"

El entrenador del Hércules Josip Visnjic ha reconocido hoy su "decepción" por llegar al derbi contra el Elche del domingo (18.00, Martínez Valero) sin opciones reales de pelear por la promoción, pero ha negado que se trate de un clásico descafeinado, ya que "nos jugamos nuestro orgullo deportivo, además de las opciones remotas que quedan de jugar la promoción y entrar en la Copa del Rey".

El técnico blanquiazul confía en que el Hércules dé buena imagen en casa del eterno rival aunque se mostró escéptico a tenor de la mala imagen y peores resultados ofrecidos por su equipo lejos del Rico Pérez, a excepción de los duelos ante el Aragón (0-3) y el Saguntino (0-1). "No sé el nivel que vamos a dar en Elche, ese es el problema que hemos tenido desde que yo llegué. La imagen fuera de casa casi nunca ha sido la misma que en el Rico Pérez, sin ir más lejos en Ontinyent", donde el Hércules cayó por 1-0 y murió definitivamente en la pelea por la cuarta plaza.

Visnjic también se ha referido a la petición de varios "pesos pesados" (Chechu Flores, Juli, Samuel y Peña) del vestuario para que continúe en el banquillo la próxima temporada: "Me reconforta personalmente, por dentro, pero ellos no deciden nada, eso está claro. Cuando acabé el curso me sentaré con los que mandan en el club y aceptaré cualquier decisión", concluyó el actual entrenador del Hércules.