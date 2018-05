Samuel avisa: «Si el Elche puede, nos va a humillar»

Samuel Llorca, defensa del Hércules y uno de sus capitanes, afirmó ayer que el Elche, máximo rival de su equipo y al que se enfrentará este domingo (18.00 horas) en el Martínez Valero, tratará de humillar al conjunto alicantino. «Han hecho una gran temporada y ya se han clasificado para la promoción, algo que nosotros no hemos logrado. Si nos pueden chafar y humillar van a hacerlo como lo haríamos nosotros», dijo el central herculano.

El jugador alicantino señaló que más allá de la trascendencia de los puntos «un derbi siempre es bonito de jugar e importante» y recordó su paso como franjiverde (desde 2006 hasta 2011), aunque se declaró «herculano». «A pesar de haber jugado allí y de estar agradecido al club por darme la oportunidad de iniciar una carrera, yo soy herculano», aseguró.

Samuel afirmó que el «acierto en las áreas» será la clave, ya que en los dos anteriores precedentes de esta temporada, en Liga y Copa, el Hércules «fue superior en juego y ocasiones, pero no ganó».

El central admitió que tiene ganas de cerrar la temporada «con dos victorias» tras un mal año en el que el Hércules ha acusado, en su opinión, la irregularidad del primer tramo de la competición. El zaguero, al igual que varios de sus compañeros, se mostró partidario de la continuidad de Josip Visnjic en el banquillo del equipo la próxima temporada, así como la del lateral Paco Peña.

Samuel, por último, indicó que está decepcionado con su rendimiento en algún tramo de la competición y confió en que la próxima temporada el Hércules pueda estar en la promoción de ascenso «sí o sí porque lo de este año no puede volver a pasar».

Por otra parte, el cuadro alicantino empezó ayer a preparar el derbi y la principal novedad es la recuperación del central Pol Bueso y del mediocentro Paco Candela, ambos ausentes frente al Ontinyent por sendas lesiones. En principio, la única baja confirmada para visitar al Elche es la del delantero Carlos Fernández, operado de la rodilla y que se recuperará para el inicio de una pretemporada que está por ver si la hace con el Hércules ya que no entra en los planes. Visnjic no probó ayer ningún once pero probablemente introduzca novedades tras la dolorosa y decisiva derrota en Ontinyent (1-0).