Juli: "Ahora hay que ser más profesional que nunca"

Nadie le discute entrega ni compromiso, ni tampoco que es uno de los jugadores más talentosos de la plantilla. A todo ello ha de sumarse que siempre da la cara, sobre todo cuando vienen mal dadas. El mediapunta alcoyano del Hércules Juli Cerdá asume el fracaso de temporada y ha desvelado esta mañana que el varapalo de Ontinyent ha hecho mella en el equipo y que es ahora cuando deben ser "más profesionales que nunca". "Han sido unos días horrorosos, ni hemos hablado por el grupo que tenemos [de Whatsapp], estamos jodidos, pero ahora hay que pasar este luto y dar la cara, hay que apechugar", revelaba un Juli que no quiso dividir la culpa en exceso: "Nuestro porcentaje del fracaso es muy alto porque hemos sido los que hemos estado en el verde, pero hay que repartir porque cuando ganamos, también ganamos todos".

El atacante reconoció que pese a dilapidar toda opción de ascenso el pasado sábado en Ontinyent, el problema viene de atrás: "Sabemos que la hemos liado, pero no sólo en estas semanas, sino durante toda la temporada; hemos tenido muchas oportunidades y hemos fallado, los puntos de El Clariano valen lo mismo que los del Olot de la primera jornada".

Ahora, con el único y también complicado objetivo de lograr la clasificación para la Copa, Juli advierte de que no se pueden bajar los brazos: "Hay que ser más profesional que nunca ahora, el club tiene un objetivo, que es la Copa, y hay que quedar lo más arriba posible". Además, Juli alertó de la importancia del derbi alicantino de este domingo en el Martínez Valero: "La palabra derbi lo dice todo, aunque no nos juguemos nada ni uno ni otro, si tienen la oportunidad de hundirnos, lo harán. Hay que sacar fuerzas de donde no las tenemos y buscar aliento de donde sea porque vamos a Elche a ganar".



Lejos de su nivel

Juli también pasó revista a título individual: "No he estado al nivel del Juli TOP, he tenido lesiones y algunos partidos se han dado mejor y otros peor. Pero siempre he intentado dar el máximo y aportar desde dentro y desde fuera". El ariete alcoyano recalcó su intención de cumplir el año que le queda de contrato con el Hércules. "Tengo más fuerzas, si cabe. No me gustaría marcharme sin el objetivo del ascenso porque no he venido aquí de vacaciones, estoy fastidiado y el año que viene volveremos a intentarlo".



Mensaje a la afición

Consciente del sentir de la grada blanquiazul, Juli no desaprovechó la ocasión para darles las gracias: "Sé que ahora es complicado dirigirnos a ellos, pero estoy seguro de que van a venir a vernos a Elche. Nosotros también estamos muy afectados porque nadie va a su trabajo a que le salga mal, que no se le olvide a nadie".