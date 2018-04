Visnjic: «Si no chutas, pocas opciones tienes»

­«Si no chutas, pocas opciones hay de ganar». Escueto y lapidario. Así definió ayer Josip Visnjic el partido que su equipo acababa de hacer en Ontinyent, en el que no disparó una sola vez a puerta a pesar de jugarse la vida en ello. «Lo hemos intentado, pero nos ha faltado lucidez en los últimos 20 metros, no hemos hecho nada ni en la primera ni en la segunda parte», trató de explicar el serbio.

El entrenador del Hércules esquivó a medias el hecho de dar por cerrada la Liga. «¿Sensación de que ha acabado todo? Bueno, tenemos menos opciones que antes del partido», apuntó quizá sin demasiado convencimiento un Visnjic que sí esperaba un partido de pocas ocasiones: «Ninguno de los dos hemos tenido alguna oportunidad clara, pero hemos sido nosotros los que hemos salido perdiendo».

«Éste era un partido de empate, en este tipo de campos prima la segunda jugada y gana el que menos fallos hace», indicó el preparador balcánico.



Sin estar a la altura

«En el momento clave no hemos dado la talla, más que fallar fuera, hemos perdido esta oportunidad en Alicante porque ante Villarreal B o Mallorca debimos ganar», apuntaba un Visnjic que lamentó haber ido siempre a remolque. Sobre el gol encajado, en el que Falcón pudo haber hecho algo más, aseguró no haber visto «nada». La inclusión de Óscar en el once la justificó por la buena imagen con la que terminó el equipo ante el Lleida: «Quise sorprender a Parras, que nos ha visto mucho».

Además, enfatizó en la importancia de sumar los 6 puntos restantes: «No es lo mismo para nostoros terminar quintos o sextos, que octavos; iremos a muerte».