Santamaría: "Ganando los tres partidos nos meteremos"

A pesar de todo, el Hércules llega vivo a las tres últimas jornadas de competición. El conjunto blanquiazul, a día de hoy octavo y a cuatro puntos del cuarto puesto, visita este domingo al Ontinyent (El Clariano, 12 horas) en busca de una carambola que le pueda dejar, en el mejor de los casos, a sólo un punto del play-off de ascenso. El defensa central navarro Mikel Santamaría es rotundo: "Ganando los tres partidos nos meteremos". No obstante, sí que advierte de la dificultad que entraña cada uno de ellos: "Son muy complicados, todos los equipos lo son y no dependemos de nosotros, pero queremos tener opciones".

Santamaría, que apunta de nuevo a la titularidad esta semana porque Pol Bueso no acaba de recuperarse de sus molestias, niega que este curso esté más fácil que nunca alcanzar la promoción de ascenso a Segunda: "A priori puede parecerlo, pero una vez dentro del campo, de barato, nada. Con 58 puntos será complicado entrar, lo lógica serán 60, pero hay que sacarlos porque hay muchos equipos ahí y esta semana pasada se nos escaparon dos muy importantes".

El jugador blanquiazul sí que admitió que la temporada no ha sido la prevista, aunque se queda con que, pese a todo, el equipo sigue con vida. "Ha sido un año malo, pero tenemos opciones hasta el último momento, eso es importante para nosotros porque nos hemos enganchado después de atravesar rachas malas. Nadie pensaría que a falta de tres jornadas tendríamos opciones cuando a falta de 10 todo parecía perdido", apuntó. Además, resaltó la importancia de conseguir los 9 puntos que quedan hasta final de Liga porque los rivales titubean: "Ahora cuesta más sacar puntos, en la primera vuelta es cuando más se obtienen y no lo hicimos, por eso ahora vamos a remolque".



Un Hércules casi idéntico

Visnjic no cambia la hoja de ruta de las últimas tres jornadas, en las que el Hércules ha conseguido dos victorias y un empate. Sólo la baja obligada de Juanjo Nieto en el lateral derecho variará el once que jugó el domingo ante el Lleida. "Llevamos semanas trabajando igual y ante el Ontinyent seguiremos queriendo tener la pelota y así correremos menos y el rival sufrirá más", aseguraba un Mikel Santamaría que no ve a los de El Clariano como mera comparsa: "Están como nosotros, pensarán igual, que si ganan lo que queda se meten, en su campo son muy intensos; será un partido abierto".