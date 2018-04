Candela: «Nosotros somos nuestro peor enemigo»

n Paco Candela, centrocampista crevillentino del Hércules, aseguró ayer miércoles que el equipo alicantino, octavo clasificado y con escasas opciones de pelear por el ascenso, no ha rendido esta temporada como se esperaba, por lo que está en la situación que se merece.

«No hemos hecho los deberes durante la temporada y estamos al final donde merecemos», comentó el alicantino, quien llegó al club en el pasado mercado de invierno procedente del Fuenlabrada. Candela admitió que el empate ante el Lleida fue un «palo duro» para las aspiraciones del Hércules, pero garantizó que mientras las matemáticas concedan opciones a su equipo «vamos a seguir a muerte».

«Vamos a entrenar y a jugar cada partido como si fuera el último más allá de que se pueda alcanzar el objetivo porque somos profesionales. Por orgullo, por la camiseta y por el escudo vamos a darlo todo hasta el final», añadió.

Candela recordó que llegó a Alicante en enero con la idea de «jugar el playoff» y destacó el cambio experimentado por el equipo desde la llegada a su banquillo de Josip Visnjic. «Ha sido muy inteligente y ha sabido tratar al jugador y manejar la situación», valoró el alicantino, quien reiteró que el Hércules ha mejorado «en resultados y sensaciones» con la llegada del serbio.

Candela confió en que el Hércules pueda repetir en Ontinyent un partido similar al que disputó en Sagunto, aunque incidió en que más que los rivales lo que más le preocupa es su propio equipo. «Nosotros somos nuestro peor enemigo. Si damos el máximo podemos ganar a cualquiera, pero si no salimos concentrados nos pueden hacer daño», dijo.

El alicantino afirmó que no mira la clasificación porque su objetivo es «acabar de la mejor manera posible» la temporada. «Tengo mi orgullo y no he venido aquí de vacaciones», concluyó. El pivote podría entrar en el once en detrimento de Navarrete y Visnjic busca también lateral derecho para cubrir la ausencia del sancionado Juanjo Nieto. El canterano Olmedo y el inglés Connor son los mejor colocados.