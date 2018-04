Visnjic: «¿La promoción? Mientras queden puntos...»

­«No doy por cerrada la puerta del play-off. Mientras haya puntos, haremos todo lo posible. Seguimos dependiendo del resto, igual que antes del partido». Así expresaba Visnjic su intención de no dar por terminada una temporada eterna en la que el Hércules siempre ha ido a cola del objetivo.

A pesar del empate, el técnico blanquiazul reconoció que en el cómputo global el equipo debió llevarse los tres puntos: «Merecimos ganar, igual que ante el Mallorca y el Villarreal B; pero no lo hemos hecho en ninguno, son puntos que necesitamos y vuelan». El balcánico admitió el mal primer tiempo del equipo, aunque ensalzó la labor del Hércules tras el descanso, con cambio de sistema mediante. «Fuimos de menos a más, en el inicio no tuvimos balón ni estuvimos bien colocados, aunque ellos, que tenían la pelota, no nos estaban haciendo daño», esgrimió.

Visnjic esquivó la justificación de la inquietante falta de gol de David Torres, al que defendió a capa y espada: «Su trabajo es excepcional y nos vale. Hicimos buenos centros y llegadas por banda, pero no hubo remate; es lo que hay».

Sí que reconoció que es una lástima que la mejor versión del equipo haya coincidido en este último tramo de Liga donde sólo vale ganar: «Desde que llegué ya sabíamos que siempre íbamos a ir a remolque, pero lo estamos haciendo bien». También rompió una lanza en favor de Chechu y Juli, que ayer no brillaron como en los últimos 15 días: «Son opiniones, no podemos pedirles que hagan las cosas igual en el 60' que en el 80', quizás no tengan esa chispa, pero nos aportan otras cosas como calidad o saber estar. A mí sí que me han gustado».

Sobre las ocho mil almas del Rico Pérez: «Siempre responden cuando les damos, no habrán salido contentas, pero lo dimos todo».