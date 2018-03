La jornada perfecta para dar el golpe

El Hércules de Josip Visnjic afronta un fin de semana trascendental en el que sus opciones de pelear por la promoción tendrán más verosimilitud que nunca, o bien quedarán reducidas a cenizas. Para empezar, el cuadro blanquiazul tiene que sacar mañana (12.00) adelante su partido ante el penúltimo, el Peña Deportiva de Ibiza, y después sentarse a esperar, ya que seis de sus rivales directos se enfrentan entre ellos: Mestalla-Villarreal B, Badalona-Ontinyent y, sobre todo, Elche-Cornellà.

La inesperada derrota de hace dos semanas en Peralada (2-0) dejó al cuadro alicantino sin apenas margen de error y, pese al triunfo ante el Formentera (1-0), la promoción de ascenso sigue a siete puntos. Elche y Cornellà delimitan la zona de play off con 48 y ambos se cruzan en un duelo fratricida en el Martínez Valero (domingo, 16.30). El Hércules ya perdió el golaverage con el cuadro catalán pero visitará el estadio franjiverde en la penúltima jornada, a la que ya sería un éxito llegar con vida teniendo en cuenta la errática temporada de un equipo por el que ya han pasado tres entrenadores: Gustavo Siviero, Claudio Barragán y ahora Josip Visnjic.

El técnico serbio, fiel a su discurso, restó ayer importancia a los duelos de sus rivales y se centró únicamente en el partido que el Hércules disputará frente al Peña Deportiva, que calificó como «trampa» y lo comparó en varias ocasiones con el choque frente al Peralada de hace dos semanas. «Tenemos mucho que perder y poco que ganar. Desde fuera todo el mundo pensará que es fácil ir allí y ganar, pero yo sé que no. En ese campo perdieron el Mallorca y el Villarreal B y si no estamos concentrados desde el calentamiento, lo pagaremos caro. En Peralada ya nos dimos cuenta de lo que pasa cuando te vas del partido unos minutos», recalcó Visnjic.



Sin excusas

El entrenador del Hércules reconoció que las condiciones del campo son «especiales» pero advirtió de que ello no puede convertirse en excusa. «Es césped artificial y un campo pequeño, pero eso ya lo sabemos, nos tenemos que adaptar rápido. El Peña Deportiva también se tiene que adaptar al césped natural y a espacios más grandes cuando sale fuera. Por ahí pasan todos los equipos y nosotros debemos estar concentrados todo el partido si no queremos llevarnos disgustos. Habrá fases del encuentro en el que podamos tocar y fases en las que toque utilizar el juego directo, eso los futbolistas ya lo saben y lo pueden hacer bien también, nos jugamos mucho en este encuentro», insistió Visnjic.

El preparador serbio no confirmó la titularidad de Nacho Navarrete en lugar del lesionado Paco Candela y dejó en el aire la entrada del delantero de la cantera Alejandro Tarí en el once tras su gol salvador de la semana pasada en el minuto 93. «Tengo dudas. Es un chico que tiene la cabeza bien amueblada y ha trabajado bien esta semana, tiene opciones de ser titular, pero aún no está el once definido, tengo dudas», señaló Visnjic.

La plantilla del Hércules realizará esta mañana un último entrenamiento, a puerta cerrada, y viajará después a Ibiza, donde mañana (12.00 horas) se enfrenta al Peña Deportiva en un duelo que será televisado en exlcusiva y gratis por la web del club blanquiazul.