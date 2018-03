Peña, en el top 10 del fútbol español

Paco Peña suma y sigue a sus 39 años, 40 en julio. El capitán del Hércules acaba de entrar en el top 10 de jugadores con más partidos en Liga en el fútbol español (Primera, Segunda y Segunda B) al alcanzar los 602 de Víctor Fernández, exdelantero del Valladolid y del Villarreal, entre otros.

Los únicos jugadores en activo que suman más encuentros son, ambos en Segunda B, el delantero del Elche Nino (662) y el central del Logroñés César Caneda (722). Los registros de este último son difícilmente alcanzables ya por ningún futbolista ya que continúa en activo a los 39 años y siendo pieza fundamental en su equipo.

Peña también es intocable en este Hércules o así al menos lo entendían el exentrenador Claudio Barragán y el actual Josip Visnjic. Únicamente Gustavo Siviero le sentó por decisión técnica en varios encuentros al entender que Connor estaba en mejor forma. El lateral extremeño cumple su octava temporada consecutiva como blanquiazul, en las que ha militado en Primera, Segunda y Segunda B.

Tras el traumático descenso a la categoría de bronce en 2014, Peña tenía varias ofertas de Segunda pero decidió quedarse en el Hércules para volver cuanto antes al fútbol profesional, algo que se le ha resistido ya que cumple su cuarta campaña en Segunda B y en esta última las posibilidades de ascenso son remotas.

El zaguero de Jerez de los Caballeros cumplirá el domingo en Ibiza (a las 12.00 ante el Peña Deportiva) su partido 603 y, en el mejor de los casos, acabaría la Liga con 611, por lo que no alcanzará a José María Movilla (612). Sólo mejoran estos registros Rubén Coméndez (613), Andoni Zubizarreta (622), el exherculano Moisés García León (628), Cidoncha (656), Nino (662), Paco Buyo (664), Robert Fernández (674) y César Caneda (722).

En esta clasificación de jugadores con más partidos de Liga en Primera, Segunda y Segunda B también aparece en buena posición el herculano Juli, con 521, y otros futbolistas ilustres en activo como Aritz Aduriz (599), Trashorras (565), Joaquín (544), Rubén Castro (526) o Iker Casillas (514).

Peña llegó al Hércules la temporada 09/10, la del ascenso a Primera, y en su etapa en el Albacete fue testigo directo del primer gol de Messi en Primera División. El lateral extremeño debutó en Segunda B en el equipo de su pueblo (Jerez de los Caballeros) y después pasó por el Levante, Albacete y Murcia.

Todo parece indicar que Peña colgará las botas a final de temporada pero hasta el momento el jugador tampoco lo ha hecho oficial públicamente. También se da por hecho que seguirá vinculado al Hércules desde los despachos, aunque a él le tira más el césped. «Es un honor estar entre los diez jugadores con más partidos de la historia del fútbol español, no me había enterado porque no soy muy de estadísticas», reconocía ayer el capitán del Hércules, quien solo piensa en apurar las posibilidades matemáticas de pelear por la promoción para cerrar la temporada de la manera más digna posible.