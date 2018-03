Visnjic: "Las opciones de play-off son reales, no nos inventamos nada"

La temporada tan aciaga invita al pesimismo, pero la plantilla y el cuerpo técnico del Hércules no dan su brazo a torcer, al menos ante los micrófonos. Esta mañana el entrenador serbio Josip Visnjic volvía a hacer público el discurso optimista en la rueda de prensa celebrada en el concesionario Seat Prim Torrecillas, entidad patrocinadora del club blanquiazul. "Las opciones de alcanzar el play-off son reales, no nos estamos inventando nada", proclamaba el entrenador de un Hércules que recibe el domingo en el Rico Pérez (12.00) al Formentera.

Tras el traspié de Peralada, el duelo se presume vital para dirimir a qué objetivo se debe aferrar este Hércules que agota su cuarta temporada en Segunda B. Los blanquiazules se encuentran a ocho puntos de la zona de promoción de ascenso y a siete del play-off por descender a Tercera que precisamente marca el Formentera. Tanto de un objetivo como otro, rehusó hablar Visnjic: "No miro ni abajo ni arriba, sólo pienso en ganar el domingo; es más, ni pienso en el domingo, sólo en mañana sábado que es cuando haremos el último entrenamiento". Aunque admitió que es una empresa difícil porque la trayectoria del equipo no invita a hacer buenos presagios: "No hemos ganado dos partidos seguidos todavía, pero lo vamos a intentar".

No obstante, sí que quiso mandar un mensaje de ánimo a la afición y al entorno de la entidad alicantina: "Debemos ser más optimistas, desde que llegué sólo hemos tenido media hora mala en tres partidos y parece que ya está todo perdido". "Además, señaló que la mala posición del Hércules en la tabla se debe, en gran parte, a su endeblez como local: "Somos décimos por no haber ganado en el Rico Pérez, su hubiésemos vencido dos o tres partidos más aquí, la situación sería otra. En el fútbol casi nunca dos más dos son cuatro, pero en este caso sí. Aunque yo seguramente no estaría aquí, seguiría el anterior entrenador", aclaró.

Sobre qué recibimiento espera de la afición el próximo domingo en casa, el entrenador serbio contestó convencido: "Como siempre, ojalá que nos ayude, siempre lo hace si le damos motivos, pero no es algo exclusivo del Rico Pérez, sino de todos los sitios". Visnjic sí que quiso hacer hincapié en que el principal problema que deben atajar es la falta de acierto en el aspecto ofensivo y mantener las cosas que se hicieron bien hace cinco días en Peralada.