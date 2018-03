Visnjic: «No hubo ninguna reacción después del 1-0 y no lo entiendo»

El nuevo entrenador del Hércules Josip Visnjic lamentó profundamente la mala imagen ofrecida por su equipo en la segunda parte, en la que careció de intensidad y concentración, además de bajar los brazos incomprensiblemente nada al encajar el 1-0. «En la primera parte estuvimos bien, tuvimos nuestras opciones y dominamos por momentos, pero en la segunda no salimos igual, no sé por qué, salió todo al revés y después de su gol no hubo ninguna reacción, no dimos sensación de peligro, fue un hundimiento», explicó el preparador serbio, quien reconoció estar «decepcionado».

Visnjic reconoció que los dos goles son evitables y vienen de senas pérdidas en la salida de balón y confió en que las matemáticas concedan una nueva oportunidad al Hércules para reengancharse a la lucha por la promoción. «La sensación de que ya hemos tirado la temporada está ahí, pero yo espero que sólo sea una sensación. Creo que podemos dar mucha guerra si empezamos a ganar, pero es evidente que no dependemos de nosotros y menos después de esta derrota inesperada», añadió el entrenador blanquiazul.

Por su parte, el capitán Paco Peña se quejó amargamente del arbitraje y calificó como «muy claro» el penalti cometido sobre él cuando avanzaba por el área sobre la línea de fondo. «Me traban y caigo, es penalti claro, otra cosa es que el árbitro no lo haya querido pitar. Y luego, nada más comenzar la segunda parte, a Soni le tiene que sacar la segunda amarilla porque es una falta idéntica a la de la primera tarjeta: falta por detrás sin posibilidad de llegar al balón. Hay decisiones que de verdad son difíciles de entender», explicó el lateral Peña.

Por su parte, el delantero David Torres se mostró contrariado por la inesperada derrota, que calificó como «injusta». «Los goles han sido evitables pero también ha habiado decisiones arbitrales que no nos han ayudado y en la primera parte merecimos más premio. Es una pena dar este paso atrás cuando estábamos en línea ascendente, pero no podemos bajar los brazos, hay que levantar la cabeza y preparar de la mejor manera el partido del domingo contra el Formentera. Con una victoria todo se verá de otra manera y yo sigo pensando que tenemos posibilidades de pelear por la promoción», concluyó David Torres, que fue cambiado por Visnjic nada más encajar el 1-0. El panorama no cambió demasiado con Óscar Díaz y Carlos Fernández como referencias ofensivas.