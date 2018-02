Sala, el último que habló con Quini antes de su secuestro en 1981

El ahora delegado del Hérculesfue la última persona que habló con Quini antes de su secuestro el 1 de marzo de 1981. El delantero fue raptado por tres delincuentes comunes pocos minutos después de un Barcelona-Hércules que finalizó con un abultado 6-0, con dos goles de "El Brujo" . Sala nunca olvidará los ánimos que le dio la estrella azulgrana nada más concluir el duelo. "Ese partido lo jugué lesionado y Quini lo sabía. Cuando todos sus compañeros estaban saludando a la grada desde el centro del campo, él se apartó, vino hacia mí y me dio ánimos. Me dijo que era muy joven (tenía 22 años entonces) y que tenía que levantarme", recuerda Sala, que ahora cuenta 59 años y ejerce de delegado delPero la anécdota no acaba ahí. "Tras ducharnos cada uno en nuestro, luego coincidimos en la salida y le acompañé hasta su coche. Lo que pasó después todo el mundo lo sabe", añade Sala.