Portillo: "Con Visnjic hemos recuperado el ADN Hércules"

El director deportivo del Hérculesha valorado muy positivamente la aportación del nuevo entrenador Josip Visnjic, quien cumple dos semanas en el cargo tras sustituir a. "Con Josip hemos recuperado el ADN Hércules como ya se vio el domingo en un Rico Pérez de nuevo ilusionado con su equipo", ha afirmado Portillo en las oficinas del Rico Pérez hoy martes, en el día de descanso de los jugadores. El director deportivo destaca que las sensaciones que ofrece ahora el Hércules son "muy buenas" pero lamenta que contra el Villarreal B (0-0) no se sumaran los tres puntos. "El partido del domingo fue de Segunda División por el nivel mostrado por los dos equipos y por el ambiente. Me gusto mucho el equipo, intenso y, sólo faltó más maldad en el área rival para ganar. El punto nos sabe a poco a todos por el décit que arrastramos de enero, que fue un mes muy malo, pero todos tenemos claro que esta es la línea a seguir", ha insistido Portillo.

El director deportivo blanquiazul ha resaltado la buena conexión que tiene con Visnjic: "Vamos de la mano en todo, sigue la línea del club y estamos encantados con él en todos los sentidos. Cuando destituimos a Claudio yo tenía claro que Visnjic era el que debía venir y está respondiendo a las expectativas", ha explicado Portillo, quien considera que no es el momento de pensar en la próxima temporada al ser cuestionado por si el preparador serbio seguirá en el banquillo. "No sé qué pasará dentro de cuatro meses, lo que tengo claro es que estoy encantado con su trabajo y los jugadores deben mantener esta concentración e intensidad para llevarnos hasta la promoción. Tengo claro que hay tiempo, quedanpor disputar, pero sólo lo conseguiremos si no bajamos la intensidad ni un poco, eso lo debe tener claro la plantilla", ha recalcado el director deportivo.