Candela: "Estamos pagando lo mal que lo hicimos semanas atrás"

Salir disgustado de haber empatado contra el segundo clasificado es un síntoma evidente de mejoría y de que este Hércules anhela cotas mayores. Ésta fue la tónica general tras el pitido final de ayer en el cero a cero contra el Villarreal B. "No sé si se escapan vivos, pero creo que hicimos méritos para ganar", así resumía el serbio Josip Visnjic el choque que supuso su estreno en el banquillo del Rico Pérez, tras haber debutado con victoria en Zaragoza la semana anterior. En la misma línea se pronunciaba el crevillentino Paco Candela: "Ha sido una lástima porque en líneas generales hemos hecho un partido bueno ante un rival de mucha entidad al que le gusta tener el balón y proponer cosas ofensivamente".

El mediocentro, uno de los fichajes de invierno del Hércules, ensalzó el trabajo del equipo blanquiazul en la medular y sólo lamentó la habitual falta de puntería: "Hemos sido fuerte en el centro del campo y hemos tenido ocasiones, pero faltó el gol, como siempre. Sin embargo, la gente de arriba ha generado ocasiones; la primera parte ha sido muy buena y tenemos que quedarnos con eso". Pese al desencanto, Candela aseguraba que el punto ante el filial amarillo refuerza las vibraciones positivas que ya tuvieron ante el Deportivo Aragón: "Es cierto que no se ha ganado, pero las sensaciones son mejores de las que teníamos".

Candela quiso mandar un mensaje de confianza a la afición, sin evitar entrar en autocrítica: "Ha faltado tranquilidad, estamos pagando lo mal que lo hicimos semanas atrás, miramos a la tabla y no nos da tranquilidad, pero hay que tener paciencia porque esto es todavía muy largo". No obstante, admitió que el vestuario está "jodido" por no obtener el triunfo: "Estamos jugando bien y esforzándonos, hemos dejado la portería a cero de nuevo; y aunque las sensaciones son buenas, está jodido. Pero haber hecho un buen partido nos da confianza; sabemos que quedan aún 33 puntos y que hay opciones".



Santamaría: "No bajamos los brazos, ahora vendrá nuestra racha"

El central navarro, que se tuvo que retirar lesionado mediada la segunda parte, admitió el pesar del vestuario tras haber hecho "uno de los mejores partidos en casa del año": "Sabíamos que todas las semanas no iban a pinchar los de arriba, pero ahora hay que pensar ya en ganar al Peralada e ir recortando puntos, no bajamos los brazos porque es ahora cuando tiene que venir nuestra racha". Respecto a su lesión se mostró optimista: "Noto algo, pero de momento vamos a esperar, fue una jugada aislada, he notado algo en el gemelo al cambiar de dirección, pero creo que sin importancia". Hoy será sometido a pruebas.