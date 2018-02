Juli: "Me he llegado a desesperar, pero ahora tenemos otro aire"

Tan claro fuera del campo como pundonoroso dentro de él. Juli Cerdá ha reconocido que el bucle negativo del Hércules en 2018 le llegó a afectar: "Me he llegado a desesperar, no dentro del campo, sino ya en casa. Me desesperaba porque era algo que llevaba dentro, pensaba que era otra semana sin ganar pese a que lo merecíamos durante 85 minutos. Un empate tras otro dolía". El mediapunta alcoyano también quiso mostrar que esa irregularidad minaba a la plantilla: "Parece que no nos duela, pero es nuestro trabajo y lo llevamos a casa, lo pagas con malas caras a la familia, a los nenes; no sólo sufre la afición o la prensa, también nosotros".

Ya con los cinco sentidos puestos en el choque ante el Villarreal B del próximo domingo en el Rico Pérez (12.00), Juli lo señaló como cita trascendental. "Éste es el partido con mayúsculas, hablar de finales en este club es hablar de todas las semanas, pero es la exigencia de llevar esta camiseta y este escudo", aclaró. En este sentido, explicó que el equipo está "concienciado" del caché de este choque: "El fútbol te da cada semana una oportunidad y estamos trabajando para rayar a gran nivel, intentaremos que los tres puntos se queden aquí". No obstante, no esquivó la cautela de estar todavía en el mes de febrero: "Si ganamos, sabemos que no habremos hecho nada, pero anímicamente el equipo estará como esta semana, noto que tenemos otro aire tras la victoria ante el Aragón".

Pese a que Visnjic admitió en su presentación que valoraba jugar con diferentes sistemas dependiendo del rival, todo hace indicar que el Hércules saldrá el domingo con el mismo once que venció el domingo en Zaragoza. A este continuismo hacía referencia Juli: "Yo soy partidario de tener tres pinceladas del rival, pero sobre todo de centrarnos en nuestro equipo. En Aragón hicimos muy buen partido y el míster quiere darle continuidad, aunque todavía pueden pasar muchas cosas". El alcoyano también valoró la labora de Visnjic desde su llegada: "Nos ha dado cuatro detalles de su idea de juego y principalmente nos ha hecho ver que se puede y que somos un buen equipo. Ha venido a darnos tranquilidad y paz y yo creo que tenemos un plantillón".



Calor de la afición

"No esperábamos salir a calentar en Zaragoza y ver a la afición cantándonos, lo agradecimos mucho". Juli tuvo bonitas palabras para los desplazados el pasado domingo al choque ante el Aragón. "Estuvieron los noventa minutos animando, no escuchamos un pito ni cuando íbamos 0-0 al descanso. Esta afición cuando le ofrecemos algo siempre ha respondido", indicaba. "Ahora sólo queda que este domingo volvamos a sentir su apoyo, es buena hora y ojalá haya mucha gente con niños y con las camisetas y bufandas del equipo. Todo eso a los futbolistas nos llega".