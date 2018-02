«Visnjic nos pide que creamos en nosotros y que mezclemos el toque con un fútbol directo»

Admirador de Iniesta y Xavi Hernández, el alicantino Miñano, de 30 años, es uno de los «renacidos» con la llegada de Visnjic al banquillo. Autor del primer gol y de la asistencia en el segundo el domingo en Zaragoza, está convencido de que el Hércules tiene tiempo para alcanzar la promoción de ascenso.

Cuestionado por un sector del Rico Pérez por su irregularidad, José Luis Miñano (Alicante, 22-V-1987) ha recuperado la sonrisa y su mejor versión para manejar el juego del Hércules con la llegada de Visnjic. Acaba contrato en junio pero no quiere hablar de otro futuro que no sea el ascenso del equipo: «Mi mentalidad es la misma que cuando llegué: quiero subir a Segunda A con el Hércules».



No vamos a echar las campanas al vuelo por el 0-3 del pasado domingo. Ganarle al colista, además de una necesidad, era una obligación...

Era necesario sí o sí. En la situación en la que estábamos... Daba igual el rival. Fuese o no el colista, nuestra obligación era sacar los tres puntos porque era lo único que nos servía.

En apenas una semana de trabajo con el nuevo entrenador es muy difícil evolucionar, pero ¿en qué ha podido cambiar este equipo con Visnjic?

Al final, todos los cambios traen aire fresco. El club creía necesario ese cambio y, al final, cuando los resultados no acompañan, lo más lógico, en lugar de cambiar 22 piezas, es cambiar una. Quieras o no, el fútbol tampoco varía mucho de un entrenador a otro. El míster nos ha inculcado cuatro cosas que considera importantes y nosotros las hemos intentado plasmar en el campo y al final salió bien.

¿Qué «ideas fuerza» os ha inculcado el nuevo técnico?

Sobre todo, que sigamos creyendo en nosotros porque sabe que somos jugadores que estamos capacitados para darle la vuelta a esta situación. También recalca que en los partidos hay muchas fases en las que no se puede jugar al fútbol y es necesario un juego directo, por lo que conviene intercambiar esas dos facetas, que son importantes.

Seguramente a Visnjic le ayude el hecho de haber sido jugador y entrenador del Hércules, de ser un hombre de la casa...

Sí, ha estado vinculado al Hércules y conoce las exigencias del club. Y como conocedor de la entidad nos intenta inculcar cada día lo que representa este escudo y nos transmite la importancia de que nos dejemos la piel en el campo cada domingo.

¿Qué falló con Claudio Barragán y Gustavo Siviero?

El fútbol son resultados y cuando éstos no acompañan, hay que cambiar cosas. Nosotros nos tenemos que centrar en el fútbol y en corregir los errores que nos han llevado a esta situación en la que no queríamos estar. Estamos a tiempo para darle la vuelta.

Cuando entrenadores de perfil tan distinto son incapaces de sacar rendimiento a un vestuario, se señala a los jugadores. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes?

Creo que somos en gran parte responsables de esta situación porque los entrenadores te pueden dar cuatro pinceladas de su filosofía, pero los domingos somos nosotros los que estamos en el campo y casi todo pasa por nosotros.

Muchas voces coinciden en que a este Hércules le faltan personalidad y liderazgo en el terreno de juego...

No lo creo. Es cierto que no es fácil jugar en Segunda B y enfrentarte a estos equipos. Cualquier rival te complica las cosas. En el vestuario estamos muy unidos, todos se sienten y somos importantes. Luego las cosas pueden salir mejor o peor, pero eso ya es cosa de suerte o de situaciones del juego.

¿Puede que el del domingo en Zaragoza fuese su mejor partido de la temporada?

Estoy contento por el partido que cuajé y por la victoria, pero hay que seguir trabajando. Es cierto que hasta ahora no estaba contento con mi rendimiento porque no he tenido la continuidad que me hubiese gustado, ya sea por mí o por decisiones del entrenador.

A usted siempre se le ha reconocido calidad, pero se le reprocha falta de continuidad...

Para gustos, los colores. Está claro que a todo el mundo no le puedes gustar. Cuando un futbolista lleva cuatro años en el Hércules no es por casualidad. En un club como éste no es fácil estar cuatro años consecutivos.

¿Puede ser un hándicap el hecho de que usted sea de Alicante y el Rico Pérez le juzgue con más severidad?

Quizás sí. Tal vez los que somos de aquí tenemos que dar un plus más y debemos dar a entender lo que significa el Hércules para la gente de la ciudad. Los que estamos en el club lo sabemos, tenemos que sobrellevarlo y que nos sirva de motivación para afrontar los retos de la temporada.

Les quedan 12 finales. ¿Sería un fracaso no acabar entre los cuatro primeros?

No me gusta pensar en fracasos. Sí es cierto que si nos quedamos fuera sería una decepción tremenda porque ya son cuatro años en Segunda B. Nuestra mentalidad es que tenemos muchas opciones de meternos en el «play-off» y trabajamos a diario por ese objetivo.

¿Qué opina del acceso de Quique Hernández a la presidencia del club?

Los que le conocemos sabemos que es un hombre de la casa, con la que ha estado vinculado mucho tiempo. Todo el que venga a aportar y a sumar, estaremos encantados de que esté con nosotros en el proyecto.

¿En algún momento les han llegado a afectar los problemas institucionales del club?

No. Estamos muy tranquilos. El club está trabajando muy bien en su faceta y nos deja a nosotros la nuestra.

Usted termina contrato en junio con el Hércules. ¿Qué idea tiene: le gustaría seguir aquí?

Mi idea es la misma que cuando llegué: subir con el Hércules a Segunda A. Sigo con la misma mentalidad; y lo que me depare el futuro, no lo sé; no creo que dependa de mí solo. Pero mi mente está en lograr el ascenso con el Hércules.