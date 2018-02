Santamaría: "El domingo seremos valientes, no se puede fallar más en casa"

"El Villarreal tampoco vendrá a Alicante con la mentalidad de que va a ganar fácil", exclamaba Mikel Santamaría esta mañana tras el entrenamiento de recuperación en el campo de atletismo Joaquín Villar. El defensa central navarro del Hércules, titular el domingo en Zaragoza, advertía de que el filial amarillo no tendría una cita cómoda este domingo en el Rico Pérez (12 horas): "No vendrán relajados, se lo pondremos difícil y seremos valientes porque será un partido entre dos gallos de la categoría".

Un Santamaría optimista reconoció que el equipo ya no puede volver a fallar en casa y que el anterior test contra el Villarreal B evidenció que el Hércules no fue inferior: "En la primera vuelta ya nos medimos y vimos que no fueron superiores, perdimos por errores nuestros. Debemos aprender de ello y hacernos de una vez fuertes en casa porque si dejamos escapar puntos en el Rico Pérez no hay opción de play-off". El zaguero zurdo también quiso ensalzar el triunfo en Zaragoza: "Fue contra el último del grupo, pero es que nuestra racha tampoco era buena, había que sacar de ahí un resultado positivo y holgado y así lo hicimos. Pero ya es pasado, ahora sólo miramos al domingo a las 12, no es una final, pero nos jugamos muchísimo".

"Visnjic ha cambiado la dinámica, ante el Aragón mejoramos el juego, tuvimos más balón y llegamos mucho más al área rival que en anteriores ocasiones; además, mantuvimos la portería a cero, que eso es siempre fundamental si queremos ganar y así crecer. En mi opinión estuvimos acertados", aseguraba un Santamaría que ve con buenos ojos que los próximos compromisos del Hércules sean a mediodía: "Para mí es mejor porque así no estás todo el día pensando en el partido hasta que llega y estás más concentrado. Espero que a la gente también le guste".



El papel del nuevo míster

El exjugador del Racing valoró muy positivamente el trabajo del serbio Visnjic, que cogió las riendas del equipo hace una semana: "Nos da tranquilidad, nos limpia la cabeza de los pensamientos malos que teníamos para que a partir de ahí salga el juego de cada uno; el domingo ya vimos que los de arriba estaban más finos y acertados".

Por otra parte, Santamaría habló del competido puesto de defensa central del Hércules en esta temporada: "Sabemos que hay competencia y es bueno saber que siempre hay recambios y que puede jugar cualquiera. A mí me ha ayudado a trabajar más y a hacerlo lo mejor posible cuando juego para no volver a salir del once".