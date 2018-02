Visnjic: "Para nosotros todos los rivales son el Real Madrid"

En sobre aviso por su debut el domingo ante el colista Aragón. Ésa es la lectura de la primera semana al frente del Hércules del serbio Josip Visnjic, que no quiere sorpresas ni relajación por enfrentarse a un rival que sólo ha ganado un partido en toda la Liga: "Para nosotros todos los rivales son el Real Madrid, debemos tener la misma motivación, la misma profesionalidad y la la misma manera de entrar al partido".

El técnico blanquiazul hace un balance positivo de sus tres primeros entrenamientos al frente de la plantilla, aunque pospone la valoración final a las 14 horas del domingo: "Estamos conociéndonos poco a poco, intento transmitir algunos conceptos pequeños y espero que se plasmen en el partido, pero es poco tiempo para conocer a la gente en profundidad, aunque la predisposición de la gente es bastante buena. De todas formas, todo dependerá del resultado ante el Aragón". Para el choque, Visnjic espera ver un Hércules "trabajador y con exigencia máxima". "Si no, nuestra calidad no aparecerá", concluyó.

La tarea psicológico que pregona el serbio desde el primer día no es una postura vacía, sino que su intención es que aquellos que no han gozado de tanto protagonismo hasta ahora, se sientan nuevamente importantes: "Hasta el utillero debe estar pensando sólo en el objetivo del play-off, espero que Carlos Fernández y Adrià Vilanova aporten sus cositas y estén al 100%".



Cambios progresivos

"No voy a revolucionar esto con mi llegada, tomar decisiones drásticas sería contraproducente. Algunos piensan que con el cambio debería cambiar hasta la hora de salir de viaje, pero no tendría sentido hacerlo a las 8 de la mañana, si lo lógico es hacerlo a las 12", se refirió un Visnjic entusiasmado por regresar al banquillo herculano. El equipo entrenará mañana por última vez a puerta cerrada en el Rico Pérez y partirá en autobús a las 11:45 camino de Zaragoza, donde jugará el domingo a las 12.00 en la Ciudad Deportiva ante el filial maño, el Deportivo Aragón. Para la cita el Hércules no podrá contar con el sancionado Samuel Llorca, pero recuperará a dos de los fichajes del mercado invernal, los alicantinos David Torres y Paco Candela, ausentes ante el Ebro.