Visnjic: «Llegar al play off no sería un milagro»

n Arropado por Quique Hernández, flamante presidente de la entidad y al que él sigue llamando «míster», y por el director deportivo, un Javier Portillo que resaltó su «positivismo y ganas de venir al club de su vida». Así inició ayer Josip Visnjic su segunda andadura en el banquillo del Hércules, tras el fugaz paso en la 02/03, también en Segunda B.

Antes de la presentación oficial, el técnico serbio cogió las riendas del equipo y dirigió su primer entrenamiento en el Rico Pérez, en el que dio protagonismo al balón y donde comenzó a ver desde el césped las evoluciones de unos jugadores a los que ya ha espiado durante toda la temporada. Fue precisamente a la plantilla a quien mandó Visnjic su primer gran mensaje como entrenador blanquiazul: «Al equipo le falta confianza, ellos tienen que creerse que pueden sacar esto adelante porque nosotros podemos hablar mucho pero si no confían será difícil».



Cambio de mentalidad

En esta línea se expresó un Visnjic confiado en voltear esta situación límite desde el aspecto anímico: «El martes pensaba qué hacer en los entrenamientos, pero llegué a la conclusión de que a estas alturas de temporada poca táctica puedo explicar a jugadores veteranos que ya saben todos los movimientos y sistemas de juego. Entonces pensé que sí puedo hacer más a nivel psicológico, quiero ayudar a recuperar la ilusión al jugador que la haya perdido».

Visnjic, uno de los ídolos de la penúltima victoria del Hércules en el Camp Nou -allá por 1997 y bajo las órdenes de Quique Hernández-, no olvidó echar un capote a los que desde ayer son sus hombres: «Confío ciegamente en que esto se puede cambiar, todos coincidimos en que esta plantilla es mucho mejor de lo visto hasta ahora, sólo falta demostrarlo».

Sin embargo, sí que se mostró realista en las palabras de un discurso en el que asumió que el reto de dar caza a los cuatro primeros puestos es algo complejo, pero no imposible: «Alcanzar el play-off no sería un milagro, pero es cierto que primero tenemos que ganar nosotros los máximos partidos posibles y no mirar a los rivales porque estamos con tres partidos de desventaja a falta de 13 por jugar, aunque hay enfrentamientos directos. Esta presión me la pongo yo, pero no la quiero para los jugadores».



Revolución a medias

«Nos quedan tres o cuatro días de trabajo hasta el partido del Aragón, pero no creo que haya un cambio drástico a nivel táctico, aunque sí lo espero a nivel de cabeza: que los errores no se repitan y que si los hay, no cuesten goles», reconocía un Visnjic que no quiere sorpresas el domingo ante el filial maño: «Afrontamos el partido como si fuera el Manchester City y no el colista porque ahora mismo para nosotros son todo montañas muy grandes».



Luque, segundo entrenador

Finalmente Carlos Luque, adjunto a la dirección deportiva y que el lunes entrenó al equipo, será el segundo entrenador de Josip Visnjic. El técnico serbio aterriza en el club sin cuerpo técnico y firma hasta final de Liga: «Ésta es una oportunidad para mí porque que te llame el Hércules no es lo mismo que lo haga otro equipo. No pienso más allá de esta temporada porque vivo al día».