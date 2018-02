Mainz y Borja, exherculanos que apuntan desde el frente enemigo

Esta tarde el Ebro visita el Rico Pérez con David Mainz y Borja Martínez, dos viejos conocidos en el once inicial que habrían sido tres si Adri Cuevas no hubiese visto la quinta amarilla el pasado fin de semana. La principal amenaza de los aragoneses será Mainz, que no ha mejorado esta temporada los pobres registros de su último año como herculano: lleva tres goles. Por su parte, el canterano Borja Martínez hizo el gol del empate hace siete días ante el Cornellà.



El extremo zurdo alicantino debutó en Segunda con Quique Hernández en la 12/13 y al curso siguiente se marchó al filial del Espanyol. Después ha militado en la Cultural Leonesa y en el Lorca, con el que celebró el ascenso a Segunda, antes de recalar el pasado verano en el Ebro.