Claudio: «Estoy tranquilo, yo sigo trabajando igual»

El cuestionado entrenador del Hércules Claudio Barragán aseguró ayer estar «tranquilo» de cara al trascendental duelo de mañana ante el Ebro (Rico Pérez, 17.00 horas), en el que podría ser destituido si el equipo no suma los tres puntos. «Yo sigo trabajando de la misma manera, estoy tranquilo. Sé que tengo una buena plantilla y deberíamos llevar más puntos, aunque por un motivo y otro al final no los hemos conseguido y eso es lo que cuenta», explicó el preparador valenciano, quien no podrá contar el domingo, por sanción, con dos de sus refuerzos de invierno: el mediocentro Paco Candela y el delantero David Torres.



Claudio Barragán calificó como «importantísimo» el partido ante el Ebro. «Nos daría ese empujón que necesitamos para recuperar la confianza perdida, nos daría mucha fuerza, estoy seguro. La idea es la misma de las últimas semanas, empezar a un ritmo alto para intentar marcar en los primeros 20 minutos. Ojalá lo consigamos porque quiero ver al equipo en esa situación, con espacios y el marcador a favor, desde que llegué no lo he visto», señaló Barragán.

Incógnita en ataque



El técnico del Hércules aseguró que los delanteros Carlos Fernández, Óscar Díaz y Alejandro Tarí están entrenando «de lujo», pero no desveló cuál reemplazará al sancionado David Torres. Carlos Fernández se quedó fuera de la convocatoria la semana pasada por decisiñon técnica, pero Barragán le elogió ayer: «Cuando llegué dije que tenía mucha fe en él y la sigo teniendo. Debe quitarse ese peso que tiene encima y demostrar qué jugador es, pero no sólo él, sino varios compañeros más. Ahora se ha encontrado con una exigencia y una responsabilidad que en otros equipos no tenía».



Barragán, por último, espera un Ebro «compacto, duro y que esperará nuestros errores», en la línea del Alcoyano y el Cornellà, los dos últimos equipos que visitaron el Rico Pérez y pusieron las cosas complicadas con cinco defensas. «Al final te encuentras cada semana lo mismo, no debe sorprendernos. Nosotros debemos subir el nivel porque lo que hicimos en Badalona no me gustó a mí ni tampoco a los futbolistas, no estuvimos a la altura. Lo único positivo fue que defendimos bien las numerosas acciones a balón parado, pero eso tampoco me convence porque muchas de ellas las regalamos», concluyó.