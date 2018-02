José Fran: "Nuestra dinámica es injusta, pero hay que romperla ya"

La cruda realidad del Hércules le obliga a afrontar cada partido de aquí a final de temporada como una final. El mensaje, ya demasiado gastado desde principios de 2018, no deja de ser una evidencia y la plantilla vuelve a afrontar de esta manera el partido del domingo ante el Ebro. "Ganar es una necesidad, tenemos que dar un golpe en la mesa y conseguir de una vez los tres puntos para coger confianza y moral", aseguraba esta mañana el extremo José Fran.

El santapolero, que ha superado un proceso gripal que le impidió rendir al máximo ante el Badalona, confía en revertir la dinámica y ver al equipo codeándose con los cuatro primeros: "Lo de que vuelve a ser una final quizá canse, pero no queda otra que afrontar los partidos así cuando no salen los resultados. Sabemos que es complicado, pero para salir de ahí sólo vale ganar". Además, el ex del Albacete, que aún no conoce la victoria como herculano, tachó de "injusta" la racha de partidos sin ganar: "Deberíamos tener más puntos, cuando la cosa va bien, todo viene de cara y va rodado, pero ahora es cuando debemos aparecer los jugadores y quitarnos esa losa de encima".

José Fran, que será nuevamente titular el domingo en el Rico Pérez, recalcó la importancia de estar concentrados hasta el pitido final: "No vale estar 89 minutos a tope y 10 segundos descuidados porque si no se va a la mierda el partido". También quiso mantener la alerta pese a que el Hércules se enfrenta estas dos semanas a dos equipos de la zona media y baja: "No hay que fiarse de ningún rival porque en esta categoría te puede ganar cualquiera".