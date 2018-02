Falcón afirma que el Hércules tiene que dar «un golpe de autoridad» de inmediato

El portero del Hércules Ismael Falcón aseguró ayer que su equipo atraviesa «un momento clave en la temporada» y admitió que necesita encadenar «dos o tres victorias» para «dar un golpe de autoridad» en la zona de promoción. «Tenemos mucha ilusión puesta en esta semana, es un momento clave de la temporada y necesitamos la victoria delante de nuestra afición para acercarnos a la cuarta plaza. El partido contra el Ebro (domingo a las 17.00 en el Rico Pérez) es crucial y debemos ganarlo sí o sí», afirmó el meta gaditano.



Falcón va más allá del duelo inmediato y admite que el Hércules necesita una buena racha para escalar posiciones tras las numerosas oportunidades desperdiciadas en las últimas semanas, lo que ha provocado que el cuadro de Barragán se haya desplomado hasta la novena posición. «Hay que encadenar dos o tres victorias para dar un golpe encima de la mesa y mandar un mensaje al resto de que somos el Hércules y ya estamos aquí», insiste.



El meta del Hércules afirma que tiene «la cabeza alta» pese a las críticas recibidas esta temporada, especialmente en algunos partidos como el reciente ante el Sabadell. «Vosotros me conocéis bien, soy un trabajador nato, cada noche me acuesto tranquilo porque lo he dado todo. Cuando hay un gol siempre se mira hacia atrás y se piensa que el portero puede hacer más. También es cierto que cometíamos el error de meternos todos muy atrás y al final lo pagábamos. En Badalona ya defendimos un poco mejor, más adelantados, y eso es lo más positivo del último partido», afirma Falcón.



El portero gaditano agradece la confianza de Claudio, quien hace dos semanas aseguró públicamente que en su Hércules jugarían «Falcón y diez más».

David Torres, sin indulto



El Comité de Competición desestimó ayer las alegaciones presentadas por el Hércules por la segunda amarilla vista por el delantero David Torres en Badalona. De esta manera, el punta de Petrer se perderá por sanción el choque del próximo domingo ante el Badalona, que comenzará a las 17.00 horas en el Rico Pérez.