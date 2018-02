David Torres: «No podemos chutar sólo una vez por partido»

El Hércules recurrirá su segunda amarilla para que pueda jugar ante el Ebro.

El estreno de David Torres como herculano no pudo tener peor guión. El ariete de Petrer debutó el domingo en el escueto y decepcionante empate del Hércules en Badalona y, para colmo, terminó expulsado por doble amonestación a falta de diez minutos en un partido en el que no gozó de ninguna ocasión para inquietar la meta rival.

«Fue un debut agridulce porque sí que me encontré bastante bien físicamente, pero no tuve oportunidad alguna cerca del área para girarme y crear peligro», confesaba ayer David Torres tras el entrenamiento de recuperación que realizó el grupo en el campo de atletismo.

El «nueve» alicantino, que desplazó de la titularidad a un Carlos Fernández que no llegó ni siquiera a viajar a Badalona, confesó que el equipo no anduvo fino a la hora de crear opciones de gol: «No estuvimos nada acertados, hay que generar mucho más ofensivamente y tener el balón porque no podemos irnos de los partidos con un chut o ninguno entre los tres palos».

No obstante, sí que quiso ensalzar el trabajo defensivo: «Atrás creo que estuvimos bastante bien, aunque sí que concedimos alguna ocasión por despistes nuestros, pero me quedo con esta faceta».



Una expulsión rigurosa

Quizá con alguna marcha de más actuó David Torres en su estreno como herculano y pudo ser expulsado en la primera parte tras una entrada que milagrosamente sólo le costó una cartulina amarilla. Sin embargo, en el 81' tuvo que irse a la caseta por una segunda tarjeta sí bastante discutida. El colegiado Usón Rosel reflejó en el acta del partido que el petrelense se mereció la suspensión por «derribar a un contrario en la disputa del balón».

Una vez constatado que el árbitro no vio agresión alguna en la acción, el Hércules confirmó ayer que ha decidido recurrir esta segunda tarjeta amarilla. «Salí cabreado del partido porque, bajo mi punto de vista, la expulsión fue injusta. Yo voy recto al balón para despejar y es el rival el que mete la plancha y, al hacerlo, yo le impacto en su talón. En ningún momento meto los tacos por delante; y si el árbitro pensó que fue falta mía, bien; pero no es nunca amarilla porque la acción es una lucha por un balón, no hay patada», se justificaba ayer un David Torres que confía que el Comité le anule esta segunta tarjeta y le permite jugar el vital partido del domingo ante el Ebro en el Rico Pérez (17.00).



Aún a tiempo de llegar al play-off

Con la incógnita de si podrá jugar su primer partido como blanquiazul en el Rico Pérez, David Torres expresó el sentir del vestuario tras la larga charla que ofreció Claudio en la previa del entrenamiento de ayer: «Aún hay tiempo para llegar al play-off, somos conscientes de ello y de que si hacemos las cosas bien vamos a estar ahí, pero las semanas pasan y si no eres capaz de sumar de tres en tres el objetivo se escapa. Estamos convencidos de que cada partido es una final y estoy seguro de que engancharemos una buena racha de victorias consecutivas».

Pese a todo, David Torres quiso incidir en el mensaje positivo de su discurso: «Me quedo con lo bueno, como haber conseguido un punto en un campo complicado donde sólo ha ganado un equipo este año [el Elche]. Este empate hay que hacerlo bueno en casa este domingo ante el Ebro». Un partido en el que su presencia se conocerá a final de semana, en el fallo del Comité. «Si no sale bien el recurso del club sobre la expulsión, tocará seguir trabajando y animar al equipo desde la grada porque tenemos un partido muy importante, hay que ser fuertes en casa», concluyó.

Una de los ausentes en el entrenamiento de ayer fue el extremo marroquí Moha, que se quedó en Barcelona tras el choque para someterse a una revisión de la operación de rodilla a la que se sometió en octubre y que le mantuvo inactivo hasta el mes de enero.



El filial, líder de Preferente

El Hércules B, entrenado por Antonio Moreno, venció el domingo en casa del Petrelense por 0-5 y se mantiene líder del grupo IV junto al Jove Español de San Vicente. El filial blanquiazul solventó por la vía rápida su último partido con un hat-trick de Pedja, que entrena diariamente con el primer equipo y que ya anotó un gol en octubre en Formentera en el debut de Claudio Barragán.