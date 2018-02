Claudio: «Sin personalidad no vamos a ningún sitio»

­Lejos de repetir idéntico discurso semana tras semana, Claudio ayer elevó el tono de su proclama y apuntó al carácter de unos jugadores que sólo han sumado una victoria en los últimos diez compromisos ligueros.

«Ha habido gente que no ha estado en el partido en ningún momento, no hemos estado cómodos, si no tenemos más personalidad no vamos a ningún sitio», expresó un técnico del Hércules que aseguró darse «con un canto en los dientes» por el resultado. «No me puedo ir contento porque empatamos de milagro, hemos cedido demasiado y hemos permitido que el Badalona se metiera en nuestro campo», lamentó. Claudio salió «cabreado», entre otras cosas, por la interminable lista de faltas innecesarias que cometió su equipo: «Fue una tras otra y eso que habíamos quedado en evitarlas porque ellos tienen mucha variedad a balón parado». No obstante, sí que se congratuló de haber defendido bien todas esas jugadas de estrategia.



Una pérdida casi letal

El técnico del Hércules sí que subrayó el balón perdido por Miñano en la primera parte: «Sabíamos dónde no debíamos equivocarnos, pero su ocasión más clara fue un mano a mano por un fallo nuestro, volvimos a errar en la toma de decisiones». Claudio reconoció que el play-off está cada vez más lejos si no son capaces de lograr un triunfo y criticó los despistes de sus hombres: «Intentamos inventar cosas que no están en el guión, en un córner a favor ocupamos una zona que debía estar libre; necesitamos más concentración porque nos jugamos mucho todos». «No pongo duda en el esfuerzo, pero hay que mejorar», concluyó.