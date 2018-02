Julián Cerdá, Juli: «Nos va la vida en cada minuto, no hay otra manera de verlo»

Admite que le gustaría jugar más cerca del área tras varios partidos escorado en la banda.

Otra semana más están obligados a levantar el vuelo...

Sí, llevamos cuatro semanas recibiendo un golpe tras otro, dejando escapar puntos que ya no vuelven. Dentro de todo lo malo que supone perder siete puntos en cuatro partidos, lo positivo es que seguimos ahí, a cinco del cuarto y esta Liga es tan igualada que nos da la oportunidad de reengancharnos. En Badalona hay que darlo todo y más.



¿Ha cicatrizado ya la herida del Cornellà?

Cada día sale el sol y debemos levantar la cabeza porque la competición no se detiene, pero lo de Cornellà fue muy duro por muchos motivos. Encajamos el gol en el 91 ante un rival directo y después de hacer un buen partido, con la portería a cero. Nos hubierámos puesto a tiro de piedra de la promoción... el mazazo fue duro. Después, repasando el vídeo, cuentas hasta 23 llegadas al área rival, debimos finalizar alguna más para no sufrir luego al final. Pero sabemos que somos un buen equipo y lo vamos a demostar en Badalona.



Ya son demasiados partidos encajando goles en los minutos finales, esto debe generar psicosis en la plantilla...

Es evidente que algo hacemos mal y falta contundencia, pero también son dinámicas que por mucho que las trabajas no son fáciles de cambiar. Es como cuando tienes un problema con el balón parado. Puedes trabajar tres horas cada día que luego llega el domingo y te la meten. Ahora nos va la vida en cada minuto, no hay otra manera de verlo.



En el área rival también hay poca efectividad...

La responsabilidad es siempre de todos, aquí somos un equipo, pero es verdad que en Segunda B hay muchos marcadores cortos y una vez que has hecho lo más difícil (marcar), luego no te pueden marcar, es como si vienen a robar a tu casa, no lo puedes permitir, hay que cerrar el puño y no abrirlo hasta que piten el final.



¿Sigue pensando que el Hércules jugará la promoción?

Sigo pensando que trabajaremos para intentar llegar. Hay que ser realista, estamos a cinco puntos del cuarto, somos séptimos y tenemos que corregir errores y cambiar la dinámica. Estoy seguro de que lo vamos a hacer porque este equipo es bueno y los propios compañeros lo saben. Y la victoria tiene que llegar ya en Badalona, no podemos esperar más.



Pero hay otros compañeros que tienen la autoestima por los suelos...

Sí, hay que estar a su lado, arropándoles y no dejando que bajen los brazos, si están en el Hércules es por algo. Mira, por ejemplo, el caso de José Gaspar, excelente persona y gran futbolista. Fue descartado aquí y lo ha fichado el líder del grupo IV (Cartagena). En el Hércules están los mejores jugadores de Segunda B, pero hay que demostrarlo luego en el campo.



Esta semana regresan al equipo dos «pesos pesados» como Peña y Chechu Flores. ¿Se les ha echado de menos?

Sí, porque no sólo aportan dentro del campo, también desde fuera, en las concentraciones, en todos los aspectos. Son muy buenos y tienen esa experiencia y ese oficio que algunas veces nos ha faltado en las últimas semanas. Es importante también que estemos todos disponibles porque hemos tenido unas semanas muy malas con demasiadas bajas y eso es inevitable que afecte al rendimiento, sin que suena a excusa.



¿Qué puede aportar al Hércules su amigo David Torres?

Ha metido goles durante toda su carrera y estoy seguro de que aquí también los marcará y se le mirará sólo por eso. Pero creo que a los delanteros no les debemos cargar toda la culpa de los goles, es responsabilidad de todos. Los de banda deben llegar, los pivotes y centrales tienen que hacer daño a balón parado... David es un currante nato y seguro que nos ayuda mucho en esta segunda vuelta. Pero no hay que olvidarse de Óscar Díaz y Carlos Fernández.



El parón navideño le sirvió para reponer fuerzas y lleva cuatro partidos seguidos. ¿Se encuentra co más ritmo?

Sí, cada vez mejor. 2017 estuvo marcado por las lesiones y por cosas raras que pasaron en Córdoba (tenía renovación por partidos y dejaron de alinearle). Ahora me encuentro bien, vine con unas ganas increíbles y aún las tengo. Sólo pido que a mis compañeros y a mí nos respeten las lesiones.



¿No le gustaría jugar más cerca del área?

La semana pasada habló el entrenador conmigo y me dijo que me quería en la banda para poner de inicio a los dos «9» ya que el Cornellà iba a poner defensa de cinco. A mí me gustaría jugar más cerca del área, en mi posición natural, pero no estoy para pedir nada, y menos en la situación en la que se encuentra el equipo.