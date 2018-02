Claudio deja en Alicante a Carlos y se estrena David Torres

Carlos Fernández no viaja a Badalona para el vital choque que disputará el Hércules mañana a partir de las 12.30 (televisado gratis por la web del club). Claudio ha decidido dejar en Alicante al ariete jienense tras varias actuaciones casi testimoniales en las que apenas entró en contacto con el balón. El elegido para ser la referencia en ataque será el petrelense David Torres, procedente del Alcoyano y que fue presentado el pasado martes, y en el banquillo esperará el canterano Tarí.

La presencia de Torres no es la única novedad de una lista a la que regresan por fin los pesos pesados Paco Peña y Chechu Flores. El lateral extremeño no estaba a disposición del técnico valenciano desde el 19 de noviembre y Chechu Flores también debuta en este 2018 tras varias semanas en el dique seco tras lesionarse en el último partido del 2017 en Llagostera. Desde entonces, el equipo no conoce la victoria.

El lateral inglés Connor, titular indiscutible desde la lesión de Peña, tampoco estará en Badalona por decisión técnica; del mismo modo que el chileno Navarrete, Salinas y Vilanova. Ésta es la primera vez que Claudio ha podido hacer una convocatoria con todos los efectivos de la plantilla disponibles.