«Hemos regalado ya 7 puntos»

«Nos echamos atrás por miedo a perder y nos marcan con media ocasión», afirma.

El extremo del Hércules José Fran lamentó ayer los siete puntos que ha dejado escapar el equipo blanquiazul en los cuatro primeros partidos de 2018 frente al Olot, Alcoyano, Sabadell y Cornellà, con goles evitables encajados en los últimos minutos, algunos de ellos tras errores groseros. «Desde que yo estoy aquí (1 de enero) se nos han escapado siete puntos que teníamos ganados. Nos vamos muy jodidos a casa cuando lo hacemos casi todo bien y el rival nos marca con media ocasión, como sucedió el domingo contra el Cornellà», recordó el atacante de Santa Pola.

José Fran considera que el Hércules está «a tiempo de todo» siempre que corrija los errores de los últimos partidos. «Es cierto que cuando estamos por delante en el marcador nos metemos muy atrás por el miedo a perder, sabemos que no debemos hacerlo, el entrenador insiste en que salgamos, pero estamos en una dinámica mala en la que nos penaliza casi todo, debiéramos llevar más puntos y estoy seguro de que todo va a cambiar con una victoria que nos haga coger confianza, ojalá sea el domingo en Badalona», consideró el santapolero.

El Hércules dejó escapar victorias que tenía en la mano (ante el Olot, Sabadell y Cornellà) al encajar goles en los últimos minutos y también se quedó sin puntuar ante el Alcoyano por un gol de Eldin en el descuento. Tras enviar al limbo estos siete puntos, el equipo de Claudio se ha quedado a cinco de la zona de promoción y José Fran aboga por no mirar la clasificación. «Tenemos que ganar el máximo número de partidos y ver a dónde nos lleva, yo tengo claro que puede pasar de todo porque la segunda vuelta acaba de empezar. Vine con mucha ilusión y la tengo intacta, vamos a pelear por el objetivo de subir», añadió el extremo alicantino.

José Fran ha sido el jugador más destacado del Hércules en los tres últimos encuentros, en los que ha firmado un gol y dos asistencias. Aún así, considera que está «lejos» de su nivel. «Cada semana me encuentro mejor pero llevaba mucho tiempo sin competir y además no pude hacer la pretemporada en el Albacete al estar lesionado. El domingo (ante el Cornellà) jugué enfermo y las piernas no me respondían», desveló el atacante blanquiazul, cuyo fichaje anunció el Hércules el 1 de enero. José Fran, por último, mostró su confianza en los delanteros Carlos Fernández, Óscar Díaz y el recién llegado David Torres: «Si las ocasiones no entran, no es responsabilidad sólo suya, sino de todos».



Claudio dobla el trabajo

El técnico del Hércules Claudio Barragán no quiere dejar nada a la improvisación en este momento crítico por el que atraviesa su equipo y por eso ayer entrenó en doble sesión. Por la mañana los jugadores se ejercitaron el estadio de atletismo del Monte Tossal y por la tarde en el Rico Pérez, con especial incidencia en las jugadas de estrategia.

Claudio dispone esta semana de toda la plantilla por primera vez desde que sustituyó a Gustavo Siviero en el banquillo, ya que los veteranos Paco Peña y Chechu Flores ya está entrenando al mismo ritmo que sus compañeros, algo que sólo hicieron dos días la semana pasada y por este motivo vieron desde la grada el duelo ante el Cornellà. Se da por hecho que Peña regresará al once en detrimento de Connor y también podría hacerlo Chechu. También es muy probable que el nuevo delantero David Torres supla a Carlos Fernández como referencia ofensiva.