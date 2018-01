Roger persiste

Quien la sigue, la consigue. Así es el Cornellà desde que lo dirige Jordi Roger (hace cinco años). Hace dos temporadas se quedó a las puertas (quinto), después de sufrir un desmoronamiento en las últimas cinco jornadas. Ahora, ha caído al cuarto puesto tras sufrir la cuesta de enero. No por el desgaste físico, sino por el palo que ha supuesto la venta del jugador más importante de la última época, Enric Gallego. Hablamos de un delantero que había marcado 34 tantos entre las últimas dos campañas, que llevaba cuatro cursos vestido de verde y, por ese motivo, lució el brazalete de capitán hasta diciembre. Y es que la primera semana del año llegó el Extremadura con 200.000 euros y se lo llevó a marcar goles en el Francisco de la Hera. En concreto, el día de su debut, en el Arcángel, le hizo tres al Córdoba B en ocho minutos saliendo del banquillo. Increíble.

El caso es que el rival de hoy del Hércules lo ha notado. Sascha, que ha tenido problemas físicos, no ha tirado del carro. Tampoco el joven Kilian. De ahí que el club haya invertido parte del beneficio del traspaso en experimentar con el fichaje del futbolista de Países Bajos Leon de Kogel, que una torre. Los holandeses han pasado de ser los más bajos de Europa en el siglo XVIII, con una estatura de 1,65 m., a que los hombres midan 1,84 de media y las mujeres 1,71. A De Kogel su planta (1,94) y buena experiencia en la segunda de su país lo avalan. También su ambición, porque en la presentación habló de ascenso.

El tema es si será capaz de adaptarse rápido a la cultura y al juego del Cornellà. Por las urgencias del equipo, el otro día solo había 13 profesionales disponibles por las bajas, da la impresión que deberá acelerar su puesta a punto. Jordi Roger quiere más, quiere demostrar que la plantilla no tiene «Enricdependencia» y que el Cornellà es capaz disputar el play-off. Veremos si Leon y Sascha las enchufan, veremos si es capaz de superar esta pequeña crisis de resultados, que le ha llevado a sumar solo cuatro de los últimos doce puntos. Sin embargo, el míster no se queja públicamente y presume de equipo: «Con esta plantilla me iría al fin del mundo». Por esto y porque hoy se juega mucho el Hércules, para no descolgarse, el encuentro promete ser apasionante.