Claudio no da pistas antes de la final ante el Cornellà

El técnico del Hércules Claudio Barragán no ha dado hoy ninguna pista de cara al trascendental encuentro de mañana contra el Cornellà, en el que el equipo alicantino se juega buena parte de sus posibilidades de pelear por la promoción ya que el cuadro catalán ocupa ahora la cuarta plaza y tiene cinco puntos más.

El preparador valenciano no ha ensayado esta mañana ningún once y, además, ha convocado a los 20 jugadores disponibles, incluidos los veteranos Peña y Chechu Flores, a quienes prácticamente descartó en la rueda de prensa del viernes al haber trabajado sólo parcialmente con el grupo esta semana. Se da por hecha la titularidad de Paco Candela por delante de los centrales, mientras que el último fichaje David Torres no estará ni en el banquillo ya que será presentado el lunes.